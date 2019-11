DGAP-News: DIC Asset AG





DIC Asset AG erreicht Jahresankaufsziel von rund 1,3 Mrd. Euro mit drei weiteren Ankäufen für rund 171 Mio. Euro

















Multi-Tenant-Objekt in Bad Homburg erworben



Neubauprojekt in Offenbach a. M. per Forward Deal gesichert



Ankauf einer Core-Immobilie in Bochum

Frankfurt am Main, 28. November 2019. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat Anfang November Kaufverträge in Höhe von insgesamt rund 171 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten) beurkundet. Darunter fällt der Erwerb von zwei Büroimmobilien für bestehende Anlagevehikel und institutionelle Investoren über ihre Tochtergesellschaft GEG German Estate Group. Mit dem Neubauprojekt in Offenbach a. M. konnte zudem eine hochmoderne Immobilie per Forward Deal gesichert werden. Durch die Ankäufe erreicht die DIC Asset AG frühzeitig ihr angestrebtes Ankaufsziel von rund 1,3 Mrd. Euro.



Für einen Kaufpreis von rund 59 Mio. Euro erfolgte der Erwerb der siebengeschossigen Multi-Tenant-Immobilie in der Benzstraße 1 im Büro- und Gewerbepark Mitte in Bad Homburg im Rhein-Main-Gebiet. Sie verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 14.500 qm und ist vollständig an zwei Mieter aus der Pharmabranche vermietet. Die restliche Mietvertragslaufzeit liegt bei rund 8 Jahren. Die Immobilie wird voraussichtlich zum Jahresende in den Spezialfonds DIC Office Balance V übergehen und dort zur regionalen Diversifizierung des Portfolios beitragen. Als Makler war CBRE tätig.



Im Rahmen eines Forward Deals hat die DIC Asset AG ein zu 100% vorvermietetes Neubauprojekt in der Berliner Str. 300 in Offenbach a. M. erworben. Verkäufer ist der deutschlandweit tätige Projektentwickler Becken. Der Kaufpreis inkl. Erwerbsnebenkosten lag bei rund 85 Mio. Euro. Nach Fertigstellung der Immobilie verfügt diese über eine vermietbare Gesamtfläche von rund 13.300 qm und wird vollständig von der AXA-Versicherungsgruppe und dem Flexible-Office-Anbieter Regus genutzt. Bei Mieteinnahmen von rund 3,1 Mio. Euro p.a. erwirtschaftet die Immobilie einen FFO-Beitrag von rund 2,3 Mio. Euro p.a. Die abgeschlossene Mietvertragslaufzeit liegt im Durchschnitt bei rund 12,4 Jahren. Voraussichtlicher Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang erfolgt Anfang 2021. Als Makler war Cushman & Wakefield tätig.



Für den offenen Spezialfonds GEG Public Infrastructure I wurde zudem eine Core-Büroimmobilie in Bochum für einen Kaufpreis von rund 27 Mio. Euro erworben.







Über die DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 173 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,3 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,5 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.







IR-Kontakt DIC Asset AG:



Peer Schlinkmann



Leiter Investor Relations & Corporate Communications



Neue Mainzer Straße 20



60311 Frankfurt am Main



Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



























