Der ALBIS Leasing AG, Hamburg, ist am 28.11.2019 eine Stimmrechtsmitteilung vom Gründer und Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Herrn Hans Otto Mahn, zugegangen, wonach Herr Mahn und die Manus Vermögensverwaltung GmbH sämtliche Anteile an der ALBIS Leasing AG verkauft haben.



Am selben Tag sind Stimmrechtsmitteilungen von Herrn Rolf Hauschildt, wonach dieser 20,64 % der Anteile hält, und Herrn Joachim Schmitt, dem 5,69 % der Stimmrechte zugerechnet werden, eingegangen. Herr Hauschildt ist ein seit Jahrzehnten erfolgreicher Finanzinvestor aus Düsseldorf. Herr Joachim Schmitt ist Gründer und Alleinvorstand der Solventis Gruppe. Die Solventis ist eine in Mainz ansässige Wertpapiermanufaktur mit zwei operativen Gesellschaften. Die Solventis Beteiligungen GmbH, die in deutsche Small- und MidCap-Unternehmen investiert, und die Solventis Wertpapierhandelsgesellschaft mbH, die als gebundener Vermittler institutionelle Anleger betreut.



Rolf Hauschildt: "Ich freue mich, in ein Unternehmen aus meiner Heimatstadt Hamburg zu investieren. Das erfolgreiche Geschäftsmodell der ALBIS Leasing AG hat mich überzeugt."





Joachim Schmitt: "Wir beschäftigen uns seit Jahren mit der ALBIS Leasing AG und haben jetzt die Chance genutzt, uns am Unternehmen zu beteiligen. Wir sind von der Kompetenz des Vorstands und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter überzeugt und werden die künftigen Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens konstruktiv begleiten."

















