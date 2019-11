DGAP-News: ADO Properties S.A.





Berlin, 29. November 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute den Vollzug des Verkaufs von sämtlichen Anteilen an bestimmten Tochtergesellschaften, die Eigentümer von 23 Immobilienobjekten mit insgesamt ca. 5.900 Wohneinheiten sind, an die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin ("Gewobag") bekannt gegeben. Dabei hat die Gesellschaft den erwarteten Kaufpreis erhalten. Wie zuvor mitgeteilt, liegen die Objekte im westlichen und nördlichen Teil Berlins in den Bezirken Spandau und Reinickendorf.



Die Gesellschaft prüft verschiedene Optionen für die Verwendung der Verkaufserlöse, unter anderem die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, den Erwerb weiterer Immobilienportfolien und die Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke.



Ran Laufer, Chief Executive Officer der Gesellschaft, kommentierte: "Der Abschluss der Transaktion verlief reibungslos, und es war eine Freude, mit einem professionellen Partner wie Gewobag zusammenzuarbeiten. Für beide ist dies eine großartige Transaktion. Die Gesellschaft freut sich darauf, ihre Wertschöpfungsstrategie fortzusetzen. Dies beinhaltet die Akquisition von Immobilien, für welche die Gesellschaft Wertsteigerungspotential sieht."







Über ADO Properties S.A.



ADO Properties ist ein auf den Wohnimmobiliensektor fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 18.000 Einheiten in Berlin (nach der oben genannten Veräußerung). Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.





Kontakt:



Eyal Merdler, CFO

























