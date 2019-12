DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG





Wolfgang Ehrk wird Chief Operations Officer der Pfeiffer Vacuum Technology AG





Asslar, 03. Dezember 2019. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Wolfgang Ehrk mit Wirkung zum 01. Januar 2020 als Vorstandsmitglied und neuen Chief Operations Officer (COO) der Pfeiffer Vacuum Technology AG bestellt hat.



Als COO wird Herr Ehrk für die Bereiche Continuous Improvement, Global Operations, Einkauf, Qualität und EHS (Environment, Health and Safety, d.h.



Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz) sowie Supply Chain zuständig sein.



Zuletzt war Herr Ehrk COO bei der CHIRON Group, einem international tätigen Hersteller von CNC-gesteuerten, vertikalen Bearbeitungs- und Drehzentren. Bis 2016 hatte er 26 Jahre lang bei der Leybold GmbH, einem Hersteller von Vakuumtechnik, verschiedene leitende Funktionen sowie Managementpositionen inne, acht Jahre davon als COO.



"Herr Ehrk ist mit seiner langjährigen Erfahrung im Markt für Vakuumtechnologie und seiner ausgewiesenen Expertise gut vorbereitet, um unsere Global Operations zu leiten. Mit ihm möchten wir unsere Strategie zur Gewinnung von Marktanteilen und zum Ausbau der Betriebseffizienz vorantreiben", so Ayla Busch, Aufsichtsratsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum Technology AG.



Kontakt



Pfeiffer Vacuum Technology AG



Investor Relations



Heide Erickson



T +49 6441 802 1360



Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de



Über Pfeiffer Vacuum



Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.





