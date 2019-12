DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Düsseldorf, den 04.12.2019





Die sino Beteiligungen GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der sino AG, ist mit rund 25,1% bzw. insgesamt 252.860 Aktien an der tick Trading Software AG ("tick-TS") beteiligt. tick-TS ist ein börsengelistetes Softwareunternehmen, welches in der Finanzbranche im Wertpapierbereich tätig ist. Ein Hauptprodukt von tick-TS ist das TradeBase MX System, welches auch von der sino AG ihren Kunden zur Verfügung gestellt wird.





Am heutigen Tag hat der Aufsichtsrat der sino AG den Vorstand ermächtigt, in den nächsten 12 Monaten den Verkauf von bis zu 125.000 Aktien der tick-TS zu sondieren und bei entsprechender Möglichkeit diese Anteile zu angemessenen Bedingungen zu verkaufen.





Der Vorstand erwartet derzeit bei vollständigem Verkauf von 125.000 tick-TS Aktien einen Veräußerungsgewinn in der sino Beteiligungen GmbH in Höhe von mehr als 1,4 Millionen Euro vor Steuern. Der mögliche Verkaufserlös soll im Wesentlichen der Stärkung der Kapitalbasis der sino AG dienen.









