ADO Properties S.A.: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie Wechsel in der Position des CEO

















ADO Properties S.A.: Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie Wechsel in der Position des CEO



Luxemburg, den 10. Dezember 2019 - Im Nachgang des Vollzugs der Verschmelzung des Hauptaktionärs der ADO Properties S.A. ("ADO Properties"), namentlich der A.D.O. Group Ltd. mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ADLER Real Estate AG, haben fünf Mitglieder des Verwaltungsrats der ADO Properties heute ihre Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ihre Aufgaben und Pflichten umgehend übergeben.



Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats danken den aus dem Amt ausgeschiedenen Mitgliedern des Verwaltungsrats, Moshe Dayan (Vorsitzender), Amit Segev, Dr. Sebastian-Dominik Jais, Constantin Papadimitriou und David Daniel für ihr Engagement und ihre Unterstützung der ADO Properties.



Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Dr. Peter Maser (Vorsitzender), Florian Sitta, Thierry Beaudemoulin, Dr. Ben Irle and Arzu Akkemik zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 10. Juni 2020 stattfinden wird, bestellt.



Thierry Beaudemoulin wurde zum Chief Executive Officer bestellt. Er wird in dieser Funktion Ran Laufer ersetzen, dessen Amt als Chief Executive Officer heute endete.



Des Weiteren endeten heute vor dem Hintergrund der Änderungen im Verwaltungsrat der Gesellschaft die Ämter des Chief Financial Officer, Eyal Merdler, und Chief Operational Officer, Eran Amir.





Thierry Beaudemoulin, CEO

























