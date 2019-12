DGAP Stimmrechtsmitteilung: SLM Solutions Group AG















Sehr geehrte Damen und Herren,



Die unterzeichnende Elliott International Advisors GP LLC hat infolge einer internen Umstrukturierung am 19. November 2019 die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der SLM Solutions Group AG, Estlandring 4, 23560 Lübeck (ISIN DE000A111338) (die "Gesellschaft") überschritten und teilt der Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG in Bezug auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele mit, dass:



1. das vorrangige Ziel der Investition die Umsetzung strategischer Ziele ist, wobei der Verkauf der Aktien nicht ausgeschlossen ist;



2. Elliott International Advisors GP LLC plant, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Kauf oder auf andere Weise zu erwerben;



3. Elliott International Advisors GP LLC beabsichtigt, Einfluss auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft auszuüben; und



4. Elliott International Advisors GP LLC beabsichtigt, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft herbeizuführen, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital und die Dividendenpolitik.



Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilt Elliott International Advisors GP LLC gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte zu 100% aus Eigenmitteln finanziert wird.



Mit freundlichen Grüßen,



Elliott International Advisors GP LLC



























