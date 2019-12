DGAP-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung





ZEAL Network SE: ZEAL erhöht EBITDA-Prognose 2019





18.12.2019





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





(Hamburg, 18. Dezember 2019) Die ZEAL Network SE ("ZEAL") erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen und Sondereffekten (EBITDA) zwischen EUR 27 Mio. und EUR 30 Mio. - dies stellt eine Erhöhung gegenüber der am 12. August 2019 veröffentlichten Gewinnprognose für 2019 dar, die ein EBITDA von EUR 18 bis 21 Mio. vorsah (2018: EUR 48 Mio.). Da der in der ursprünglichen Planung bereits ab dem 1. Oktober 2019 berücksichtigte Geschäftsmodellwechsel zum Online-Lotterievermittlungsgeschäft am 15. Oktober umgesetzt wurde, konnte die ZEAL-Gruppe in diesem Zeitraum zusätzliche Ergebnisbeiträge aus dem Zweitlotteriegeschäft generieren. Zudem fielen die Marketinginvestitionen, die ZEAL in Abhängigkeit von der jeweiligen Jackpot-Entwicklung einsetzt, geringer aus als erwartet, sowohl aufgrund niedrigerer Jackpots als auch angesichts der nach dem Geschäftsmodellwechsel noch nicht wieder vollständig erhöhten Marketingausgaben für Tipp24.com.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft (abrufbar unter https://www.zealnetwork.de/de/investoren/publikationen/).