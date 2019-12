DGAP-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Verhandlungen über Aufnahme eines Investors bei der BayWa r.e. dauern an



BayWa Aktiengesellschaft



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR



München, 20. Dezember 2019



Die BayWa AG befindet sich weiterhin in Verhandlungen über die Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters bei der BayWa r.e. renewable energy GmbH, einer bislang



100%-igen Tochtergesellschaft der BayWa AG. Der Vorstand der BayWa AG geht davon aus, den Prozess im 1. Quartal 2020 abzuschließen.



BayWa AG



Der Vorstand



BayWa Aktiengesellschaft, Arabellastraße 4, 81925 München, www.baywa.de



WKN 519406 // ISIN DE0005194062; WKN 519400 // ISIN DE0005194005









Kontakt:



Marion Danneboom, BayWa AG, Leiterin PR/Corporate Communications/Public Affairs,



Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,



E-Mail: marion.danneboom@baywa.de

