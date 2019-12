DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Firmenübernahme





QIAGEN N.V.: QIAGEN beendet Gespräche zur Sondierung möglicher strategischer Alternativen und beschliesst Fokussierung auf eigenständige Strategie zur zukünftigen Wertschöpfung





24.12.2019 / 19:26 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ad-hoc Information gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung



QIAGEN beendet Gespräche zur Sondierung möglicher strategischer Alternativen und beschliesst Fokussierung auf eigenständige Strategie zur zukünftigen Wertschöpfung



Venlo, Die Niederlande, 24. Dezember 2019 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") teilte heute mit, dass die Gesellschaft die zuvor veröffentlichte Überprüfung potentieller strategischer Alternativen beendet hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotentials darstellt.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat von QIAGEN hatten im Einklang mit ihren organschaftlichen Pflichten und in enger Abstimmung mit ihren rechtlichen Beratern und Banken Gespräche mit interessierten Parteien geführt, um mögliche strategische Alternativen zu erkunden, die ein größeres Wertschöpfungspotential gegenüber QIAGEN"s bestehenden kräftigen Wachstumsaussichten auf eigenständiger Basis bieten könnten. Diesen Prozess hatte die Gesellschaft im November verkündet, nachdem QIAGEN mehrere nicht verbindliche und bedingte Interessensbekundungen über einen Erwerb sämtlicher ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft erhalten hatte.



Am 24.Dezember 2019 kamen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu dem Schluss, dass die verschiedenen Alternativen gegenüber die Planungen der Gesellschaft nicht überzeugend waren. Es wurde daher beschlossen, alle Gespräche dieser Art zu beenden, sodass sich das Management der Gesellschaft auf die Durchführung ihres eigenständigen Business Pland konzentrieren kann.



QIAGEN N.V.



Hulsterweg 82



5912 PL Venlo



Die Niederlande



ISIN: NL0012169213



Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)



Kontakt:





John Gilardi



Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations



+49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222



john.gilardi@qiagen.com



Dr. Thomas Theuringer



Senior Director Public Relations and Digital Communications



+49 2103 29 11826 and +1 240 686 7425



thomas.theuringer@qiagen.com



Robert Reitze



Senior Manager Public Relations



+49 2103 29 11676



robert.reitze@qiagen.com

















24.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de