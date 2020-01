DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA





P R E S S E I N F O R M A T I O N

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen





Sto veräußert Natursteinaktivitäten der Tochtergesellschaft VeroStone GmbH im Rahmen eines Management Buy Out



Stühlingen, 8. Januar 2020 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, hat ihre in der VeroStone GmbH, Eichstätt, gebündelten Natursteinaktivitäten im Rahmen eines Management Buy Out an langjährige Führungskräfte der Tochtergesellschaft durch einen Asset Deal veräußert. Die VeroStone GmbH hat 2018 mit 74 Beschäftigten einen Umsatz von rund 10 Mio. EUR erzielt.







Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen,



Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.



Ansprechpartner:



Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die



Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com



























