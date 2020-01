DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Vertrag





PAION VERGIBT REMIMAZOLAM-LIZENZRECHTE IN SÜDOSTASIEN AN HANA PHARM

- Hana Pharm erweitert sein Lizenzgebiet um Südostasien



- PAION erhält Upfrontzahlung in Höhe von EUR 1,5 Mio.



- Bis zu EUR 4,2 Mio. zukünftige Meilensteinzahlungen



- Umsatzbeteiligung im unteren zweistelligen Prozentbereich



Aachen, 08. Januar 2020 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (FSE: PA8) und Hana Pharm, Südkorea, geben heute bekannt, dass sie ihr Lizenzabkommen für die Lizenzrechte an Remimazolam um Südostasien (Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam) erweitert haben. Hana Pharm wird für die dortige Entwicklung und den Marktzulassungsprozess verantwortlich sein. PAION und Hana Pharm schlossen 2013 einen Vertrag für die exklusiven Lizenzrechte für Remimazolam in Südkorea ab.





PAION wird durch den Abschluss der Lizenzvereinbarung eine Upfrontzahlung in Höhe von EUR 1,5 Mio., mögliche regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu EUR 4,2 Mio. und vom Umsatz im Lizenzgebiet abhängige Lizenzgebühren im unteren zweistelligen Prozentbereich erhalten.



