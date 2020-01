DGAP-News: HAMBORNER REIT AG





HAMBORNER REIT AG stellt die Weichen für die Zukunft - Niclas Karoff zum Vorstandsvorsitzenden bestellt



Duisburg, 23. Januar 2020 - Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, Herrn Niclas Karoff mit Wirkung zum 1. März 2020 zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft zu bestellen und damit den Vorstand zu erweitern. Die Entscheidung erfolgte im Rahmen einer frühzeitigen und strategisch ausgerichteten Nachfolgeplanung. Durch die Neubestellung wird das vom amtierenden Vorstand verfolgte Konzept der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft zusätzliche Impulse erhalten.



Niclas Karoff (48) verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft und war zuletzt mehr als acht Jahre als Vorstand bzw. Geschäftsführer der ebenfalls im SDAX notierten TLG IMMOBILIEN AG tätig. Seine vorherigen beruflichen Stationen umfassten unterschiedliche Führungsfunktionen innerhalb des HSH Nordbank Konzerns (heute Hamburg Commercial Bank) sowie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.



Bärbel Schomberg, Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Karoff einen ausgewiesenen Immobilien- und Kapitalmarktexperten gewinnen konnten. Seine Erfahrungen und Expertise werden maßgeblich dazu beitragen, in der Gesellschaft die Weichen für die Zukunft zu stellen".



"Die HAMBORNER REIT AG konnte in den vergangenen Jahren ihr hochwertiges Immobilienportfolio deutlich ausbauen. Auf Basis der hiermit verbundenen wirtschaftlichen Erfolge übernehme ich äußerst gern die Aufgabe, die angestrebte dynamische Fortentwicklung der Gesellschaft an verantwortlicher Stelle mitzugestalten", so der künftige Vorstandsvorsitzende Niclas Karoff.



"Herr Karoff hat an zahlreichen beruflichen Stationen seine Kompetenz unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir den erfolgreichen Wachstumskurs der Gesellschaft gemeinsam fortsetzen werden", kommentieren die HAMBORNER-Vorstände Dr. Rüdiger Mrotzek und Hans Richard Schmitz.



Über die HAMBORNER REIT AG



Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von über 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden profitable Büroobjekte an etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.



Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre kontinuierliche und nachhaltige Dividendenpolitik sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.



Investor- & Public Relations:



Christoph Heitmann



Tel.: +49 (0)203 54405-32



Fax: +49 (0)203 54405-49



E-Mail: c.heitmann@hamborner.de



Web: www.hamborner.de



























