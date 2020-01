DGAP-News: ABIVAX





Abivax veranstaltet Satellite-Symposium auf dem 15. Kongress der "European Crohn"s and Colitis Organisation" (ECCO) in Wien



Schwerpunkte der Veranstaltung sind der anhaltende Bedarf an innovativen Arzneimitteln zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU), der neuartige Wirkmechanismus von ABX464 sowie die klinischen Daten der Phase-2a-Induktions- und Erhaltungsstudie



Den Vorsitz des Symposiums führen Prof. Dr. med. William Sandborn, USA, und Prof. Dr. med. Xavier Hébuterne, Frankreich, beide Key Opinion Leader (KOL) im Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)

Paris, Frankreich, 28. Januar 2020 - 18:00 Uhr (MEZ) - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute die Ausrichtung eines Satellite-Symposium im Rahmen des 15. ECCO Kongresses am 13. Februar 2020 von 12:00-13:00 Uhr MEZ bekannt. ECCO ist der weltweit führende Kongress im Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und findet vom 12.-15. Februar 2020 in Wien, Österreich statt.



Das Satellite-Symposium mit dem Titel "ABX464, ein neuartiger, oral verfügbarer entzündungshemmender Arzneimittelkandidat mit einem neuen Wirkmechanismus zur Bildung von microRNA-124: Vom Labor zum Patienten" (Originaltitel: ABX464, a novel anti-inflammatory oral drug candidate based on a new mechanism of action to generate microRNA-124: From bench to bedside) wird von Prof. Dr. med. William Sandborn von der University of California San Diego School of Medicine, USA, sowie Prof. Dr. med. Xavier Hébuterne vom Centre Hospitalier Universitaire (CHU) in Nizza, Frankreich, geleitet.



Im Mittelpunkt des Symposiums werden der anhaltende Bedarf an innovativen Arzneimitteln zur Behandlung von CU, der neuartige Wirkmechanismus von ABX464 sowie die klinischen Daten der Phase-2a-Induktions- und Erhaltungsstudie stehen.



Das vollständige Programm des Abivax Satellite-Symposiums, das direkt im Anschluß an den 7th ClinCom Workshop stattfindet, finden Sie hier.





Details zum Abivax" ECCO Satellite-Symposium:



Titel:

ABX464, ein neuartiger, oral verfügbarer entzündungshemmender Arzneimittelkandidat mit einem neuen Wirkmechanismus zur Bildung von microRNA-124: Vom Labor zum Patienten (Originaltitel: ABX464, a novel anti-inflammatory oral drug candidate based on a new mechanism of action to generate microRNA-124: From bench to bedside)

Datum & Uhrzeit:

13. Februar 2020 - 12:00-13:00 Uhr MEZ

Veranstaltungsort:

Raum Schubert 1-3, 1. Etage, Reed Messe Wien, Österreich







Referenten:



Prof. Dr. med. William Sandborn

University of California San Diego School of Medicine, USA



Prof. Dr. med. Xavier Hébuterne

CHU Nizza, Frankreich



Didier Scherrer, Ph.D.

Abivax, Frankreich



Über ABX464



ABX464 ist ein hoch differenzierter, oral verfügbarer Produktkandidat mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der auf der Hochregulierung einer einzelnen microRNA (miRNA-124) mit entzündungshemmenden Eigenschaften beruht. Studien haben gezeigt, dass ABX464 seine entzündungshemmende Wirkung durch die Bindung an den Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5"-Ende eines jeden RNA-Moleküls in der Zelle ausübt. Durch die Bindung an CBC verstärkt ABX464 die biologischen Funktionen von CBC in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret verstärkt ABX464 das selektive Spleißen einer einzelnen langen, nicht kodierenden RNA, was zur Bildung von entzündungshemmender microRNA führt. miRNA-124 reduziert die Bildung von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen wie TNF- alpha, IL-6 and MCP-1, was die Entzündung bremst und auf das große Potenzial von ABX464 als einen neuartigen entzündungshemmenden therapeutischen Wirkstoff hindeutet. In kolorektalen Biopsien von mit ABX464 behandelten Colitis ulcerosa-Patienten konnte ein sieben- bis zehnfacher Anstieg von miRNA-124 nachgewiesen werden. ABX464 hat keine Auswirkung auf das Spleißen von zellulären Genen. Darüber hinaus wird ABX464 in einer klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und in Kürze in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn untersucht. In diesen Indikationen könnte der Wirkmechanismus von ABX464 ein erhebliches Potenzial haben.





Über Abivax (www.abivax.com)



Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_





Kontakte



Abivax

Communications



Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com



+33 6 24 50 69 63

Investors

LifeSci Advisors



Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com



+41 79 367 6254

Public & Investor Relations Europa

MC Services AG



Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu



+49 211 529 252 22





Public Relations Frankreich

Actifin



Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr



+33 1 56 88 11 22

Public Relations Frankreich

Tilder



Marie-Virginie Klein

mv.klein@tilder.com



+33 1 44 14 99 96

Public Relations USA

Rooney Partners LLC



Marion Janic

mjanic@rooneyco.com



+1 212 223 4017



























