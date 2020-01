DGAP-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AG / Schlagwort(e): Sonstiges





TRATON unterbreitet Vorschlag für die Übernahme von Navistar International Corporation

Wolfsburg, 30. Januar 2020 - Die TRATON SE ("TRATON") hat dem Board of Directors des US-amerikanischen Lkw-Herstellers Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 % hält, heute einen Vorschlag für den Erwerb sämtlicher nicht bereits von TRATON gehaltener Aktien an Navistar zu einem Angebotspreis von insgesamt ca. USD 2,9 Mrd. (USD 35 je Navistar-Aktie) gegen Barzahlung unterbreitet. Die Volkswagen AG hat gegenüber TRATON ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, Mittel zur Finanzierung des Angebots bereitzustellen. Bei Annahme des Vorschlags würde TRATON alleiniger Eigentümer von Navistar. Der Vorschlag steht insbesondere unter dem Vorbehalt, dass sich TRATON und Navistar auf den Abschluss eines Zusammenschlussvertrages ("Merger Agreement") einigen, eine zufriedenstellende Due Diligence-Prüfung durchgeführt wird und die Gremien von TRATON und der Volkswagen AG wie auch das Board of Directors und die Aktionärsversammlung von Navistar dem Merger Agreement zustimmen.





