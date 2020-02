DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis





ad pepper media International N.V. veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für 2019; EBITDA-Jahresprognose deutlich übertroffen





03.02.2020 / 18:03 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Nürnberg, Amsterdam, 3. Februar 2020



ad pepper media, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt: Demnach wird erwartet, dass der Gruppenumsatz des vierten Quartals bei TEUR 5.966 liegt, was einem Wachstum von 9,2 Prozent entspricht (Q4 2018: TEUR 5.466). Das EBITDA des Schlussquartals sollte sich auf TEUR 1.355 belaufen und konnte demzufolge gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 216,4 Prozent gesteigert werden (Q4 2018: TEUR 428). Die Segment EBITDA"s lauten wie folgt: ad pepper erzielte einen Wert von TEUR 266 (Q4 2018: TEUR -17), Webgains TEUR 855 (Q4 2018: TEUR 406) und ad agents TEUR 317 (Q4 2018: TEUR -38).



Für den gesamten Zwölfmonatszeitraum erwartet der Vorstand der Gesellschaft nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen Umsätze von TEUR 21.787, was einem Wachstum von 7,5 Prozent entspricht (2018: TEUR 20.273). Ferner wird erwartet, dass sich das EBITDA des abgelaufenen Geschäftsjahres auf TEUR 3.512 beläuft, was einem Anstieg von 159,4 Prozent entspricht (2018: TEUR 1.354k). Der erzielte Wert liegt folglich sowohl deutlich über dem entsprechenden Vorjahreswert als auch über der zuletzt im Oktober 2019 erhöhten Jahresprognose (EBITDA in einer Bandbreite zwischen TEUR 2.750 bis TEUR 3.000).



Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen, betragen die liquiden Mittel per Ende 2019 TEUR 25.229 (31.12.2018: TEUR 20.507).



Der Geschäftsbericht 2019 wird am 26. März 2020 veröffentlicht. Die finalen Zahlen können dementsprechend von den obigen Angaben noch abweichen.



Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:





Q4 2019

Q4 2018

Q1-Q4 2019

Q1-Q4 2018

Brutto-Sales

24.116

24.744

83.774

82.653

% Wachstum

-2,5



1,4



Umsatz

5.966

5.466

21.787

20.273

% Wachstum

9,2



7,5



davon ad pepper media

1.356

1.139

5.505

5.109

% Wachstum

19,1



7,7



davon ad agents

1.678

1.232

5.949

5.011

% Wachstum

36,2



18,7



davon Webgains

2.932

3.095

10.333

10.153

% Wachstum

-5,3



1,8



EBITDA

1.355

428

3.512

1.354

davon ad pepper media

266

-17

2.039

1.616

davon ad agents

317

-38

811

40

davon Webgains

855

406

1.860

631

davon admin

-83

77

-1.197

-934

Liquide Mittel





25.229

20.507







Für nähere Informationen:



Dr. Jens Körner (CEO)



ad pepper media International N.V.



Tel.: +49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

















