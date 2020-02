DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA





/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis













CEWE wächst und erreicht klar die Jahresziele 2019

















05.02.2020 / 18:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE wächst und erreicht klar die Jahresziele 2019

Umsatz 2019 steigt deutlich auf 714,9 Mio. Euro (+10,1%)



EBIT mit 57,8 Mio. Euro klar am oberen Ende des geplanten Zielkorridors



CEWE FOTOBUCH legt um 7,1% auf 6,6 Mio. Exemplare zu, auch CEWE KALENDER, CEWE CARDS, CEWE WANDBILDER und weitere Fotoprodukte wachsen deutlich



Erneut starkes Weihnachtsgeschäft: Umsatz im vierten Quartal steigt um 12,0%



Oldenburg, 5. Februar 2020. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat die Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2019 klar erreicht. Der Umsatz legte nach vorläufigen Berechnungen um 10,1% auf 714,9 Mio. Euro zu und überstieg damit das Umsatzziel für 2019 von 675 Mio. Euro bis 710 Mio. Euro (Umsatz 2018: 649,3 Mio. Euro). Alle Produktgruppen trugen sowohl im Gesamtjahr als auch im traditionell starken Weihnachtsgeschäft zum Wachstum bei. Gerade das zentrale Produkt CEWE FOTOBUCH bestätigte mit einem Absatzplus von 7,1% zum Vorjahr und 6,6 Mio. verkauften Exemplaren seine herausragende Bedeutung. Im Weihnachtsgeschäft hat sich der allgemeine Trend zum Fotografieren mit dem Smartphone erneut bestätigt und die Absatzentwicklung von CEWE unterstützt. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 57,8 Mio. Euro (2018: 55,7 Mio. Euro) und liegt damit klar am oberen Ende des geplanten EBIT-Zielkorridors 2019 von 51 Mio. Euro bis 58 Mio. Euro. Dabei trug das Ergebnis sogar die - zuvor bereits angekündigten - Aufwände und Rückstellungen für Optimierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck in Höhe von rund 5 Mio. Euro. Etwa die Hälfte des Umsatzwachstums erreichte CEWE organisch mit seinem Fotofinishing-Stammgeschäft, die andere Hälfte trugen die jüngsten Akquisitionen Cheerz und WhiteWall bei, die sich beide gut entwickelten.

Ausgezeichnetes 4. Quartal prägt das Jahresergebnis



Seit Jahren manifestiert sich das vierte Jahresquartal mit dem Weihnachtsgeschäft als Hauptwachstumstreiber für CEWE. "Wir wissen den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Weihnachtszeit sehr zu schätzen. Die gesamte CEWE-Mannschaft schafft es mit großem Engagement in jedem Jahr wieder, unseren Kunden echte Freude mit den CEWE-Fotoprodukten zu bereiten - das ist schon eine herausragende Leistung", unterstreicht Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Das vierte Quartal steuerte erneut ein ordentliches Umsatzwachstum und über 100% des Jahresergebnisses bei: Mit einem Umsatz von 291,7 Mio. Euro (+12,0%) und einem trotz des Sondereffekts im Kommerziellen Online-Druck starken EBIT von 58,5 Mio. Euro (Q4 2018: 58,1 Mio. Euro) übertraf das Weihnachtsquartal auch 2019 erneut die Vorjahreswerte.



Wachstum in allen Produktgruppen



CEWE FOTOBUCH, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER, CEWE CARDS und weitere Fotogeschenke - in allen Produktgruppen zeigte sich 2019 ein hervorragendes Wachstum mit teilweise deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Der Absatz des CEWE FOTOBUCH übertraf im Gesamtjahr mit 6,62 Mio. Exemplaren die Zielerwartung von 6,24 Mio. bis 6,31 Mio. Exemplaren (2018: 6,18 Mio. Exemplare). Damit schreibt der Marktführer CEWE, der 2019 bereits zum dritten Mal mit dem TIPA-Award als "Best Photo Service Worldwide" ausgezeichnet worden war, die Erfolgsgeschichte des CEWE FOTOBUCH auch im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr fort: Noch nie wurden so viele Exemplare des CEWE FOTOBUCH in einem Jahr verkauft. So konnte CEWE Mitte 2019 bereits das 60-millionste CEWE FOTOBUCH seit dessen Markteinführung ausliefern. Auch die Gesamtanzahl an Fotos, die auf 2,40 Mrd. anstieg, lag 2019 deutlich über dem Zielwert von 2,22 bis 2,26 Mrd. Fotos (2018: 2,23 Mrd. Fotos) und dokumentiert damit die erfreuliche Entwicklung im Kerngeschäft Fotofinishing.

Hohes Innovationstempo als Erfolgsfaktor



"Unser gesamtes Team bei CEWE akzeptiert keinen Stillstand und ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Produkten. Dieser Innovationsgeist ist einer der Gründe für unsere erfolgreiche Entwicklung", erläutert Christian Friege. Auch 2019 präsentierte CEWE pünktlich zum Weihnachtsfest erneut viele Innovationen rund um das Foto-Geschenk, wie z.B. das CEWE FOTOBUCH mit Leder- oder Leineneinband, Hardcover Veredelungen mit Roségold oder Kalender-Geschenkverpackungen. "In Zeiten der Digitalisierung gewinnen die agilen und innovativen Unternehmen, die ihre Technologie nutzen, um die Präferenzen der Kunden idealtypisch zu erfüllen. Die Leitidee der Kundenzufriedenheit steht absolut im Mittelpunkt unserer Arbeit", so Friege weiter.

Sämtliche Angaben basieren auf den vorläufigen, noch nicht testierten Ergebnissen. Den vollständigen, testierten Jahresabschluss wird CEWE im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 26. März 2020 in Frankfurt am Main vorstellen.



Gesamtjahr 2019 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen)

CEWE Konzern

Einheit

Ist 2018

Ziel 2019

Ist 2019

Fotos

Mrd. Stck.

2,23

2,22-2,26

2,40

CEWE FOTOBUCH

Mio. Stck.

6,18

6,24-6,31

6,62

Umsatz

Mio. Euro

649,3

675-710

714,9

EBIT

Mio. Euro

55,7

51-58

57,8





Viertes Quartal 2019 (vorläufige Zahlen)

CEWE Konzern

Einheit

Q4-2018

Q4-2019

Abw. %

Abw. abs.

Fotos

Mio. Stck.

810

890

+9,6

+80

CEWE FOTOBUCH

Mio. Stck.

2,49

2,65

+6,4

+0,16

Umsatz

Mio. Euro

260,5

291,7

+12,0

+31,2

EBIT

Mio. Euro

58,1

58,5

+0,7

+0,4



Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet.





Der hier dargestellte CEWE-Gruppenumsatz sowie das Gruppen-EBIT sind für die aktuelle Berichtsperiode wie auch für die Vorjahreswerte gemäß IFRS 5 ohne die zur Veräußerung gehaltene Konzerngesellschaft futalis gezeigt, die als "discontinued operation" in der Segmentberichterstattung jedoch weiterhin im Geschäftsfeld "Sonstiges" enthalten ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)



Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de

Internet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com ,

cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.de

Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Finanzterminkalender



(soweit terminiert)





24.03.2020 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden



26.03.2020 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt



26.03.2020 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019



26.03.2020 Pressemitteilung zur Bilanzpresse- und Analystenkonferenz



12.05.2020 Veröffentlichung der Q1 2020 Zwischenmitteilung



12.05.2020 Pressemitteilung zum Q1 2020



10.06.2020 Hauptversammlung 2020, Weser-Ems-Halle, Oldenburg



10.06.2020 Pressemitteilung zur HV 2020



06.08.2020 Veröffentlichung des H1 2020 Zwischenberichts



06.08.2020 Pressemitteilung zum H1 2020



22.09.2020 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2020



23.09.2020 Baader Investment Conference 2020



12.11.2020 Veröffentlichung der Q3 2020 Zwischenmitteilung



12.11.2020 Pressemitteilung zum Q3 2020



16.11.2020 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt



Über CEWE



Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, CEWE-PRINT.de, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.

Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.

Mehr unter company.cewe.de.