DGAP-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen





Deutsche Telekom AG: New Yorker Gericht fällt Entscheidung zugunsten Fusion von T-Mobile US und Sprint





11.02.2020 / 14:50 CET/CEST





Bonn, 11. Februar 2020





New Yorker Gericht fällt Entscheidung zugunsten Fusion von T-Mobile US und Sprint





Im Verfahren der General-Staatsanwälte von 13 amerikanischen Bundesstaaten sowie des Districts von Washington DC gegen den Zusammenschluss von T-Mobile US Inc. und Sprint Corp. vor dem United States District Court for the Southern District of New York hat Richter Victor Marrero heute zugunsten des Zusammenschlusses entschieden.

Das Gericht hat damit eine Entscheidung getroffen, die im Einklang mit den bereits vorliegenden Genehmigungen der zuständigen amerikanischen Bundes-Behörden Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), Federal Communications Commission (FCC, Bundesbehörde für den Telekommunikationsmarkt) und Department of Justice (DoJ, US-Justizministerium als oberste Kartellbehörde) steht.

T-Mobile US und Sprint werden nach dieser Entscheidung das geplante Fusionsvorhaben weiter vorantreiben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Klägern Rechtsmittel offenstehen.