DGAP-News: VARTA AG





/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis













VARTA AG: VARTA AG wieder mit Rekordjahr - Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum nochmals gesteigert

















17.02.2020 / 15:09









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











Corporate News zu den vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen 2019



VARTA AG wieder mit Rekordjahr - Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum nochmals gesteigert





Konzernumsatz wächst sehr dynamisch um ca. 34% auf rd. 364 Mio. EUR





Bereinigtes EBITDA steigt um rd. 95% auf ca. 98 Mio. EUR





Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich um ca. 8,4 Prozentpunkte auf ca. 26,9%





Segment "Microbatteries" mit sehr starkem Geschäftsjahr





Segment "Power & Energy" trägt weiter positiv zum Wachstum bei





Sehr zuversichtlicher Ausblick für 2020:



Organisches Umsatz- und Ergebniswachstum wird im Geschäftsjahr 2020 erneut gesteigert.





Nächster Innovationsschritt auf höhere Energiedichte.





Erstmalige Konsolidierung des erworbenen VARTA Consumer Geschäftes.





Geprüfter Jahresabschluss für 2019 wird am 31.3.2020 veröffentlicht (inklusive Guidance für 2020)













Ellwangen, 17.2.2020. Die VARTA AG veröffentlicht heute vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Der Konzern blickt auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum wurde nochmals gesteigert, die zuletzt im Oktober angehobene Prognose wurde damit nochmals übertroffen. Die VARTA AG blickt sehr zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2020. Aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten erwartet der Konzern, beim Umsatz- und Ergebniswachstum nochmals zuzulegen.



Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere mehrfach angehobene Prognose nochmals übertroffen. Durch den massiven Kapazitätsausbau werden wir unser Wachstum bei Lithium-Ionen Zellen weiter wesentlich beschleunigen. Als Innovationsführer werden wir auch dieses Jahr die Energiedichte unserer Lithium-Ionen Zellen um ca. 30% erhöhen. Somit bauen wir unseren Technologievorsprung weiter deutlich aus."



Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Wir haben das hohe Wachstumstempo im letzten Geschäftsjahr weiter gesteigert und die Profitabilität erneut sehr deutlich verbessert. Wir blicken sehr zuversichtlich in das Jahr 2020. Dank des sehr hohen Auftragsbestands werden wir das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum in 2020 nochmals beschleunigen."



Der Konzern-Umsatz ist im Geschäftsjahr 2019 um ca. 34% auf ca. 364 Mio. EUR gewachsen. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells ist das operative Ergebnis schneller gewachsen als der Umsatz. Das bereinigte EBITDA stieg um ca. 95% auf ca. 98 Mio. EUR. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um ca. 8,4 Prozentpunkte auf ca. 26,9% verbessert.



VARTA AG - Konzern

in Mio. Euro





2018





2019(1)



Umsatz

271,7

364

34%

Bereinigtes EBITDA

50,2

98

95%

Bereinigte EBITDA-Marge

18,5%

26,9%

+8,4pp

Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen



















Segment "Microbatteries" ist im Geschäftsjahr 2019 sehr stark gewachsen



Der Umsatz im Segment "Microbatteries" ist um ca. 38% auf ca. 302 Mio. EUR sehr dynamisch gewachsen. Das mit Abstand stärkste Umsatzwachstum wird weiter bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables), erzielt. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage in einem Markt, der jährlich rund 30 Prozent wächst. Als Technologie- und Innovationsführer wächst die VARTA AG deutlich schneller als der Markt und hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut.



Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die weltweit marktführende Position in einem strukturell wachsenden Markt weiter ausgebaut. Der Konzern profitiert derzeit vom Trend zu wiederaufladbaren Hörgeräten und dem unterjährig angelaufenen Neugeschäft mit einer führenden US-amerikanischen Handelskette.



Das bereinigte EBITDA ist um ca. 100% auf ca. 95 Mio. EUR sehr stark gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um ca. 9,7 Prozentpunkte auf ca. 31,3% vom Umsatz sehr deutlich verbessert.





Segment Microbatteries

in Mio. Euro





2018





2019(1)



Umsatz

218,9

302

38%

Bereinigtes EBITDA

47,3

95

100%

Bereinigte EBITDA-Marge

21,6%

31,3%

+9,7pp

Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen







Segment "Power & Energy" trägt weiter positiv zum Wachstum bei



Auch der Umsatz im Segment "Power & Energy" ist um ca. 20% auf ca. 62 Mio. EUR dynamisch gewachsen. Das Segment profitiert insbesondere von einem neuen Kundenauftrag im Bereich der Batteriepacks mit einem deutschen Premiumhersteller für Elektrogeräte (Miele). Die Energiespeicher-Lösungen tragen weiter positiv zum Wachstum des Segments bei. Es wurde ein positives bereinigtes EBITDA von ca. 4 Mio. erzielt. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit ca. 5,6% auf Vorjahresniveau.





Segment Power and Energy:

in Mio. Euro





2018





2019(1)



Umsatz

51,8

62

20%

Bereinigtes EBITDA

2,9

4

18%

Bereinigte EBITDA-Marge

5,7%

5.6%

-0,1pp

Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen











Ausblick: Umsatz- und Ergebniswachstum wird weiter beschleunigt - starke Nachfrage bei Lithium-Ionen Batterien - erstmalige Konsolidierung von VARTA Consumer



Die VARTA AG blickt sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2020. Der Konzern erwartet, das organische Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Geschäftsjahr nochmals zu beschleunigen. Die Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen Batterien für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für Hearables ist ungebrochen sehr hoch. VARTA profitiert als Technologie- und Innovationsführer vom Trend zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien im Knopfzellen-Format. Daher wird die Produktionskapazität noch einmal erheblich, und schneller als ursprünglich geplant auf 200 Millionen Zellen jährlich ausgebaut.



Auch der nächste Innovationsschritt steht bevor: Die VARTA AG wird dieses Jahr eine Lithium-Ionen Zelle mit einer ca. 30% höheren Energiedichte und hoher Zyklenstabilität einführen. Damit setzt VARTA erneut den Industriestandard und vergrößert den Innovationsvorsprung zum Wettbewerb. VARTA hat bei Lithium-Ionen ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Neben der Technologie- und Innovationsführerschaft zeichnet VARTA der eigene Werkzeug- und Maschinenbau sowie die hochautomatisierte Massenproduktion aus. VARTA bietet damit den Kunden einen sehr hohen Qualitätsstandard. Zudem sichert ein umfangreiches Patentportfolio das Geschäftsmodell ab.



Die erstmalige Konsolidierung des am 02.01.2020 erworbenen VARTA Consumer Geschäftes führt im laufenden Geschäftsjahr zu einem noch stärkeren Wachstum beim Konzernumsatz und -ergebnis. Das attraktive Cashflow Profil von VARTA Consumer leistet mittelfristig einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des weiteren Ausbaus der stark wachsenden Lithium-Ionen Produktion.



Der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird am 31.3.2020 veröffentlicht (inklusive Guidance für das Geschäftsjahr 2020).





Vorläufiges Ergebnis unter:



https:// https://www.varta-ag.com/publications/



Termine:



31.03.2020

Jahresabschluss 2019

15.05.2020



18.06.2020

Zwischenmitteilung 1. Quartal 2020



Hauptversammlung

14.08.2020

Halbjahresbericht 2020

29.10.2020

Zwischenmitteilung 3. Quartal 2020











Kontakt:



Bernhard Wolf

Nicole Selle

Head of Investor Relations

Corporate Communications

Tel: +49 79 61 921-969

Tel.: +49 79 61 921-221

bernhard.wolf@varta-ag.com

nicole.selle@varta-ag.com







Über VARTA AG



Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der VARTA AG Konzern mit dem Hauptstandort in Ellwangen beschäftigt derzeit nahezu 4.000 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.



























17.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de