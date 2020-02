DGAP-News: Varengold Bank AG





Hamburg, 19. Februar 2020 - Die Varengold Bank AG hat eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre unter Ausnutzung des vorhandenen Genehmigten Kapitals durchgeführt.





Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 9.315.634,00 gegen Bareinlagen um EUR 727.381,00 auf EUR 10.043.015,00 durch Ausgabe von 727.381 neuen Stückaktien erhöht. Sämtliche Aktien wurden zu einem Ausgabekurs von 3,85 EUR je Aktie platziert. Dabei ist es dem Vorstand gelungen, neben bestehenden Investoren weitere institutionelle Investoren zu akquirieren. Mit der Stärkung der Kapitalbasis befindet sich die Varengold Bank weiter auf Wachstumskurs und die neuen Mittel sollen teilweise für die Re-Finanzierung von Kreditplattformen im Bereich Marketplace Banking eingesetzt werden.





Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist am 17. Februar 2020 erfolgt.





Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.







Kontakt:



Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)

























