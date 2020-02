Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















20.02.2020 / 16:52









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:

Dr.

Vorname:

Christoph

Nachname(n):

Zindel



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Siemens Healthineers AG





b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000SHL1006





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

40,560 EUR





4867,20 EUR



40,550 EUR





2392,45 EUR



40,550 EUR





6325,80 EUR



40,550 EUR





1419,25 EUR



40,550 EUR





10137,50 EUR



40,550 EUR





10137,50 EUR



40,490 EUR





10122,50 EUR



40,500 EUR





18225,00 EUR



40,500 EUR





22275,00 EUR



40,620 EUR





3655,80 EUR



40,620 EUR





4062,00 EUR



40,620 EUR





12592,20 EUR



40,620 EUR





3046,50 EUR



40,620 EUR





17263,50 EUR



40,700 EUR





20350,00 EUR



40,700 EUR





3785,10 EUR



40,700 EUR





325,60 EUR



40,700 EUR





4070,00 EUR



40,700 EUR





1994,30 EUR



40,700 EUR





10175,00 EUR



40,795 EUR





611,93 EUR



40,790 EUR





4690,85 EUR



40,785 EUR





4078,50 EUR



40,795 EUR





11014,65 EUR



40,795 EUR





9546,03 EUR



40,790 EUR





4894,80 EUR



40,800 EUR





1876,80 EUR



40,785 EUR





4078,50 EUR



40,790 EUR





41768,96 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

40,6548 EUR





249783,22 EUR







e) Datum des Geschäfts

2020-02-20; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



