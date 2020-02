DGAP-News: ADLER Real Estate AG





Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG empfehlen Aktionären, das Angebot der ADO Properties anzunehmen



Berlin, 21. Februar 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate AG empfehlen den Aktionären, das freiwillige Übernahmeangebot der ADO Properties S.A. anzunehmen. ADLER-Aktionäre können bis zum 6. März 2020 eine ADLER-Aktie gegen 0.4164 ADO Properties-Aktien eintauschen. In einer gemeinsamen Stellungnahme gemäß § 27, Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) bestätigen Vorstand und Aufsichtsrat, dass das Angebot angemessen, fair und im besten Interesse der ADLER, ihrer Aktionäre und sonstigen Stakeholdern ist. In einer Fairness Opinion sind die Deutsche Bank and die UBS ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot für die Aktionäre von ADLER angemessen und fair ist. Halter von mehr als 52 Prozent der ADLER-Aktien haben das Angebot bereits angenommen.



Die detaillierte Stellungnahme zum Angebot der ADO Properties steht auf der Webseite der Gesellschaft unter https://adler-ag.com/disclaimer/ zur Verfügung.



Die für ADLER wesentlichen Banken unterstützen die Transaktion und haben bestätigt, dass sie das Unternehmen auch nach dem Zusammenschluss weiter finanzieren wollen. Bislang haben Gläubiger bei Verbindlichkeiten im Umfang von rund EUR 2,7 Milliarden auf die Ausübung von Change-of-Control-Klauseln verzichtet, davon Banken bei Verbindlichkeiten von rund EUR 700 Millionen und Anleihegläubiger bei Verbindlichkeiten von rund EUR 2 Milliarden. Auf Basis der geführten Gespräche erwartet ADLER, dass der Umfang weiter zunimmt.



Am 15. Dezember 2019 veröffentlichte Entscheidung der ADO Properties für das Übernahmeangebot ist eingebettet in ein Business Combination Agreement. Nachdem die BaFin die Übernahme gestattet hat, wurde das Angebot am 7. Februar 2020 von der ADO Properties veröffentlicht. Dieser Tag markierte gleichzeitig den Beginn der Angebotsfrist. Das freiwillige Übernahmeangebot steht auf der Webseite der ADO Properties https://www.ado.properties/ unter der Rubrik Investor Relations zur Verfügung.



Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG sagte: "In der Fairness Opinion finden wir bestätigt, dass die ADLER-Aktionäre vom Übernahmeangebot der ADO Properties profitieren und daher empfehlen wir ihnen auch, das Angebot anzunehmen. Mit dem Zusammenschluss kommen Portfolios zusammen, die sich sehr gut ergänzen. Dadurch können wir bedeutende operative und finanzielle Synergien erschließen. Die Transaktion bietet überzeugende Vorteile für alle Beteiligten. Deshalb wollen wir die Zusammenführung der beiden Unternehmen wie geplant vorantreiben und zu einem erfolgreichen Ende bringen."







Kontakt für Nachfragen:



Tina Kladnik



Head of Investor Relations



ADLER Real Estate AG



Tel: +49 (30) 398018123



t.kladnik@adler-ag.com



























