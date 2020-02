Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

KF030332 GmbH



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Dr.

Vorname:

Cornelius

Nachname(n):

Patt

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

zooplus AG





b) LEI

549300VB13ZT2X88PU78



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0005111702





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

88,40 EUR





5038,80 EUR



88,40 EUR





3801,20 EUR



88,20 EUR





352,80 EUR



88,20 EUR





12877,20 EUR



88,00 EUR





5456,00 EUR



88,00 EUR





3168,00 EUR



88,00 EUR





13376,00 EUR



88,00 EUR





8800,00 EUR



88,10 EUR





6959,90 EUR



88,10 EUR





6255,10 EUR



88,00 EUR





11440,00 EUR



88,00 EUR





8800,00 EUR



88,00 EUR





1760,00 EUR



88,50 EUR





9381,00 EUR



88,50 EUR





3894,00 EUR



88,40 EUR





353,60 EUR



88,40 EUR





15558,40 EUR



88,30 EUR





10596,00 EUR



88,30 EUR





13245,00 EUR



88,10 EUR





17620,00 EUR



88,50 EUR





9027,00 EUR



88,50 EUR





2655,00 EUR



88,50 EUR





1062,00 EUR



88,50 EUR





4956,00 EUR



88,50 EUR





6372,00 EUR



88,80 EUR





6482,40 EUR



88,80 EUR





4440,00 EUR



88,80 EUR





2397,60 EUR



90,10 EUR





1351,50 EUR



90,10 EUR





901,00 EUR



90,10 EUR





4955,50 EUR



90,10 EUR





2973,30 EUR



90,10 EUR





4234,70 EUR



90,10 EUR





19281,40 EUR



90,10 EUR





2342,60 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





1711,90 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





5496,10 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





7208,00 EUR



90,10 EUR





3604,00 EUR



90,00 EUR





15030,00 EUR



90,10 EUR





3694,10 EUR



90,10 EUR





1802,00 EUR



90,10 EUR





6487,20 EUR



90,10 EUR





6487,20 EUR



90,10 EUR





6487,20 EUR



90,10 EUR





3784,20 EUR



90,10 EUR





10812,00 EUR



90,10 EUR





10451,60 EUR



90,10 EUR





4685,20 EUR



90,10 EUR





8469,40 EUR



90,10 EUR





10631,80 EUR



90,10 EUR





3874,30 EUR



90,10 EUR





6487,20 EUR



90,10 EUR





1711,90 EUR



90,10 EUR





6487,20 EUR



90,10 EUR





10812,00 EUR



90,10 EUR





10451,60 EUR



90,10 EUR





4234,70 EUR



90,10 EUR





1531,70 EUR



90,10 EUR





1711,90 EUR



90,10 EUR





2612,90 EUR



90,10 EUR





2612,90 EUR



90,10 EUR





810,90 EUR



90,10 EUR





9190,20 EUR



90,10 EUR





6667,40 EUR



90,10 EUR





1982,20 EUR



90,10 EUR





180,20 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

89,28 EUR





446406,10 EUR







e) Datum des Geschäfts

2020-02-21; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



