DGAP-News: Fabasoft AG





/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen













Fabasoft AG - die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019/2020 im Überblick

















28.02.2020 / 12:59









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 28. Februar 2020 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.04.2019-31.12.2019):



- Umsatzerlöse: EUR 36,2 Mio. (EUR 29,9 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019)



- EBITDA: EUR 11,1 Mio. (EUR 8,3 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019)



- EBIT: EUR 7,4 Mio. (EUR 6,4 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019)



- Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 7,8 Mio. (EUR 8,1 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019)



- Bestand der liquiden Mittel: EUR 29,7 Mio. zum 31. Dezember 2019 (EUR 30,7 Mio. zum 31. Dezember 2018)



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.10.2019-31.12.2019) betrugen die Umsatzerlöse EUR 13,8 Mio. (EUR 11,9 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT des dritten Quartals betrug EUR 3,3 Mio. (EUR 3,5 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres).



Der vollständige Bericht ist abrufbar unter folgenden Links:



Deutsch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2019_2020.pdf



Englisch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2019_2020.pdf



Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Dienstleister. Die Softwareprodukte und Cloud-Dienste von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen (www.fabasoft.com).



Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code



FAAS.DE)



Linz, 28. Februar 2020



Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes



E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com , Telefon: +43 732 60 61 62



























28.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de