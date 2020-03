Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















06.03.2020 / 17:05









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:

Dr.

Vorname:

Herbert

Nachname(n):

Diess



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

VOLKSWAGEN AG





b) LEI

529900NNUPAGGOMPXZ31



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0007664005





b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien mittels einer Dauerorder aufgrund einer freiwilligen Verpflichtung zum Aktienerwerb. Laufzeitbeginn: 15.03.2020, die Dauerorder wird auf unbestimmte Zeit geschlossen; Monatliches Volumen: Die sich aus dem Gegenwert von 50.000,00 EUR (zuzüglich Erwerbsnebenkosten) unter Zugrundelegung des jeweils aktuellen Erwerbskurses an der Frankfurter Wertpapierbörse errechnende Stückzahl von Stammaktien der Volkswagen AG, aufgerundet auf die nächste Aktie, so dass der Betrag von 50.000,00 EUR regelmäßig überschritten wird; Zeitpunkt der Käufe: jeweils der 15. eines Monats bzw. der darauffolgende Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist; Handelsplatz: Frankfurter Wertpapierbörse; die Dauerorder ist schriftlich kündbar.





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

nicht bezifferbar





nicht bezifferbar







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

nicht bezifferbar





nicht bezifferbar







e) Datum des Geschäfts

2020-03-06; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



