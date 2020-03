DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA





Update zur aktuellen "Coronavirus"-Lage

















13.03.2020 / 17:28









Das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga hat aufgrund der aktuellen "Coronavirus"-Lage kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen. Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden außerordentlichen Mitgliederversammlung der Proficlubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April 2020 - also inklusive der Länderspiel-Pause - fortzusetzen.



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird diese Entscheidung zunächst abwarten und im Anschluss die Lage neu bewerten.



Dortmund, den 13. März 2020



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA



Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH





Dr. Robin Steden



Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

























