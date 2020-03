DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Personalie





Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit von Leoni durch Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 bestätigt - Aufsichtsrat beruft Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer in den Vorstand der Leoni AG



Nürnberg, 13. März 2020 - Die Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit der Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888) wurden durch ein heute ausgefertigtes Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 des Instituts der Wirtschaftsprüfer bestätigt.



Das Gutachten beruht auf einem von Gesellschaft und externen Sachverständigen gemeinsam ausgearbeiteten Restrukturierungskonzept für die Jahre 2020-2022, das an das bereits in der Umsetzung befindliche Performance- und Strategie-Programm VALUE 21 anknüpft und teilweise darüber hinaus geht.



Zu Absicherung der Durchfinanzierung hat sich Leoni mit seinen Finanzierungspartnern auf Maßnahmen zur Deckung des im Dezember 2019 identifizierten Liquiditätsbedarf verständigt. Dies ermöglicht es die verfügbare Liquidität um mindestens 200 Mio. Euro zu erhöhen und war Voraussetzung für die Ausfertigung des Sanierungsgutachtens. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die erhebliche Ausweitung der Factoring-Programme, Sale-and-Leaseback-Transaktionen von Vermögenswerten in Deutschland und China und die Umstrukturierung von verschiedenen bestehenden bilateralen Kreditlinien in eine neue Konsortialkreditlinie. Die Umstrukturierung bestehender Kreditlinien führt zu einer Verbesserung der Fälligkeitsstruktur, da das entsprechende Finanzierungsvolumen bis Ende 2022 fest verfügbar ist und hat keine Auswirkung auf die bestehende Konsortialkreditlinie aus dem Jahr 2018. Zur Absicherung der Durchfinanzierung hat sich Leoni dazu verpflichtet bis zur Rückzahlung der umstrukturierten Kreditlinien keine Dividende auszuschütten.



Zudem hat der Aufsichtsrat der Leoni AG heute beschlossen, Hans-Joachim Ziems ab dem 1. April 2020 als Chief Restructuring Officer zum Mitglied des Vorstands zu bestellen. Herr Ziems war bislang als Generalbevollmächtigter für die Gesellschaft tätig und soll die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts verantworten.



