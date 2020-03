DGAP-News: DIC Asset AG





/ Schlagwort(e): Hauptversammlung













DIC Asset AG verschiebt Hauptversammlung

















14.03.2020 / 13:24









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Presseinformation



DIC Asset AG verschiebt Hauptversammlung



Frankfurt am Main, 14. März 2020. Der Vorstand der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat heute aufgrund der Allgemeinverfügung des zuständigen Gesundheitsamts Frankfurt am Main zum Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern vom 13. März 2020 und zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer der Hauptversammlung beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 17. März 2020 durchzuführen. Die Gesellschaft wird die Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 nachholen. Damit verbunden ist unvermeidbar eine entsprechende zeitliche Verschiebung des Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenauszahlung.



In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle strebt die DIC Asset AG an, schnellstmöglich einen neuen Termin festzulegen und erneut zur Hauptversammlung einzuladen.



Ausschlaggebend für die Entscheidung ist die derzeitige Lage und globale Ausbreitung des Corona Virus (COVID-19). Das Robert-Koch-Institut und die zuständigen Gesundheitsbehörden in Deutschland gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen die Infektionen nochmals signifikant zunehmen werden. Für die DIC Asset AG steht die Gesundheit ihrer Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister an erster Stelle.







Information des Gesundheitsamtes Frankfurt zum Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern unter folgender Website:

https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/sondermeldungen/allgemeinverfuegung-des-gesundheitsamtes/







Über die DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



IR-Kontakt DIC Asset AG:



Peer Schlinkmann



Leiter Investor Relations & Corporate Communications



Neue Mainzer Straße 20



60311 Frankfurt am Main



Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



























14.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de