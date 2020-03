DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf





Aurubis AG: Aktienrückkauf - Aurubis AG beschließt Erwerb eigener Aktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro





18.03.2020 / 16:40 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, den 18. März 2020

Aurubis AG: Aktienrückkauf - Aurubis AG beschließt Erwerb eigener Aktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro

Der Vorstand der Aurubis AG (ISIN DE0006766504) (die "Gesellschaft") hat heute unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1. März 2018 zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen, bis zu 4.495.672 Aktien der Gesellschaft (entsprechend bis zu ca. 10 % des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft) bis zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 200 Millionen in mehreren Tranchen über die Börse zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 1. März 2018 zulässige Zwecke verwendet werden. Das Rückkaufprogramm soll am 19. März 2020 beginnen und spätestens mit Ablauf des 17. September 2021 enden. Die Gesellschaft beabsichtigt, in einer ersten Tranche ab dem 19. März 2020 Aktien im Wert von bis zu EUR 60 Millionen zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft dient der Schaffung eines Bestandes eigener Aktien für mögliche Akquisitionen oder der Gestaltung zukünftigen Finanzierungsbedarfs.

Kontakt:Dr. Björn Carsten FrenzelLeiter KonzernrechtsabteilungE-Mail: c.frenzel@aurubis.comTel: +49 40 78 83 30 44