Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















19.03.2020 / 12:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:

Dr.

Vorname:

Andreas

Nachname(n):

Strecker



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

DEUTZ AG





b) LEI

5299005DETTV58V2PP63



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006305006





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

2,746 EUR





598,628 EUR



2,742 EUR





9890,394 EUR



2,748 EUR





599,064 EUR



2,75 EUR





1149,5 EUR



2,752 EUR





1846,592 EUR



2,754 EUR





1977,372 EUR



2,756 EUR





600,808 EUR



2,758 EUR





601,244 EUR



2,76 EUR





601,68 EUR



2,762 EUR





602,116 EUR



2,764 EUR





602,552 EUR



2,766 EUR





602,988 EUR



2,768 EUR





603,424 EUR



2,77 EUR





603,86 EUR



2,772 EUR





632,016 EUR



2,774 EUR





1553,44 EUR



2,744 EUR





598,192 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

2,7516 EUR





23663,8700 EUR







e) Datum des Geschäfts

2020-03-18; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA

MIC:

XETR



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























19.03.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de