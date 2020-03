DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft





Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie

Haselünne, 23. März 2020 - Der Vorstand der im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute in gemeinsamer Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung nicht wie bislang geplant am 13. Mai 2020 durchzuführen, sondern soweit möglich unter Beachtung der gesetzlichen



8-Monatsfrist auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben.



Hintergrund ist die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Gesundheit seiner Aktionärinnen und Aktionäre, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie seiner Dienstleister und Gäste haben für das Unternehmen höchste Priorität. Durch diese Verschiebung möchte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft aktiv zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Zugleich wird damit den Erlassen des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums vom 16./17.03.2020 sowie den gemeinsamen Beschlüssen von Bund und Ländern vom 22.03.2020 Rechnung getragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht hinreichend sicher abzusehen, ob es an dem bislang geplanten Datum eine behördliche Genehmigung für die Durchführung der Hauptversammlung geben würde. Die heutige Ankündigung eines Gesetzentwurfs mit Sonderregelungen für die Einberufung und Abwicklung der Hauptversammlungen in 2020 kann durch die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bei ihrer Entscheidung insofern nicht berücksichtigt werden, als dass der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens sowie ein möglicher Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht vorherzubestimmen sind. Mit der Verschiebung unvermeidbar verbunden ist unter anderem auch eine entsprechend spätere Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung und Auszahlung der Dividende.



Der Nachholtermin für die ordentliche Hauptversammlung 2020 kann derzeit noch nicht benannt werden, sondern wird in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen festgelegt. Der Vorstand wird die Hauptversammlung einberufen, sobald in dieser Hinsicht Planungssicherheit herrscht. Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft wird die Aktionärinnen und Aktionäre und die Öffentlichkeit zeitnah über die weitere Planung informieren und hierzu unter Beachtung der gesetzlichen Form- und Fristvorschriften eingeladen.



Über die Berentzen-Gruppe:



Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



