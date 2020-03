DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA





24.03.2020









Borussia Dortmunds Spieler verzichten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen "Coronavirus"-Lage ab sofort freiwillig auf einen Teil ihrer Gehälter und zeigen sich so auch solidarisch mit den konzernübergreifend 850 Mitarbeitern des Klubs sowie deren Familien. Dies gilt solange der Spielbetrieb ruht oder "ohne Zuschauer" ausgetragen wird.



Wie die Spieler verzichten modifiziert auch die Verantwortlichen des Clubs sowie der Trainerstab auf Teile Ihrer Gehälter.





Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA kann - je nach zeitlicher Dauer der derzeitigen Lage - einen bis zu zweistelligen Millionenbetrag an Personalkosten einsparen, der dabei mithelfen wird, den BVB als einen der größten Arbeitgeber Dortmunds während der Corona-Krise zu stabilisieren und abzusichern.



