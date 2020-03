DGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





HAMBORNER REIT AG zieht die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück





25.03.2020 / 19:57 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO:



HAMBORNER REIT AG zieht die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück



HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 25. März 2020



Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) stellt die weltweite Gemeinschaft vor besondere Herausforderungen.



Aufgrund der zunehmenden Virusverbreitung sowie unter Berücksichtigung der heutigen Verabschiedung des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht durch den Deutschen Bundestag geht der Vorstand der HAMBORNER REIT AG davon aus, dass sich dies negativ auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken wird. Der Vorstand erwartet dabei u.a., dass innerhalb eines vorläufigen Zeitraums von April bis Juni 2020 eine Reihe betroffener Mieter Mietzahlungen einschränken oder gänzlich aussetzen wird. In Abhängigkeit von Dauer und Ausmaß der COVID-19-Pandemie muss damit gerechnet werden, dass ein Teil dieser Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen auch nach Ablauf des zuvor genannten Zeitraums nicht oder nur teilweise nachkommt.



Aus diesem Grund hat der Vorstand heute beschlossen, die am 5. Februar 2020 veröffentlichte Prognose zu den Miet- und Pachterlösen sowie den Funds From Operations (FFO) für das Geschäftsjahr 2020 zurückzuziehen. Bedingt durch die Dynamik der Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 ist es dem Vorstand derzeit nicht möglich, eine Vorhersage zur weiteren Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2020 zu treffen. Der Vorstand sieht daher derzeit davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.



Der Vorstand bewertet die Situation kontinuierlich und ergreift hieraus ableitend alle notwendigen Maßnahmen. Eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird veröffentlicht, sobald sich die Folgen von COVID-19 auf das Geschäft belastbar absehen lassen.



HAMBORNER REIT AG



Der Vorstand





Mitteilende Person:



Christoph Heitmann



Head of Investor & Public Relations



Tel.: +49 (0)203 54405-32



Fax: +49 (0)203 54405-49



Mail: c.heitmann@hamborner.de



Web: www.hamborner.de

Christoph HeitmannHead of Investor & Public RelationsTel.: +49 (0)203 54405-32Fax: +49 (0)203 54405-49Mail: c.heitmann@hamborner.deWeb: www.hamborner.de













25.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de