Scout24 AG: Aktienrückkäufe zur Kapitalausschüttung an Aktionäre / Prognoseänderung





München, 25. März 2020 - Vor dem Hintergrund des zeitnah erwarteten Vollzugs des Verkaufs von AutoScout24, und bedingt darauf, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG, Kapital an die Aktionäre in Höhe von bis zu ca. 1.690 Millionen Euro im Wege von Aktienrückkäufen auszuschütten.





Hierzu wurden heute vom Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG folgende Beschlüsse gefasst:



Erstens: Aufbauend auf dem bis Ende Januar 2020 erfolgten Aktienrückkauf sollen weitere Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu ca. 690 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft werden. Hierfür macht die Gesellschaft von der durch die ordentliche Hauptversammlung 2017 erteilten Ermächtigung Gebrauch und es wird der für Juni 2020 geplanten Hauptversammlung die Erneuerung dieser Ermächtigung vorgeschlagen. Mit einer ersten Tranche von bis zu ca. 490 Millionen Euro soll bereits im April 2020 begonnen werden. Diese kann sich über das Jahr 2020 erstrecken. Das verbleibende Volumen von bis zu ca. 200 Millionen Euro soll im Jahr 2021 bis zur Hauptversammlung 2021 zurückgekauft werden. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn der jeweiligen Rückkauftranche veröffentlicht werden. Die Scout24 AG behält sich das Recht vor, die Aktienrückkäufe jederzeit einzustellen.



Zweitens: Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der für Juni 2020 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, eine Kapitalherabsetzung im Wege des Rückkaufs und der Einziehung eigener Aktien zu beschließen. Das Kaufpreisvolumen hierfür soll bis zu ca. 1.000 Millionen Euro betragen, und der Aktienrückkauf soll im Wege eines öffentlichen Angebots erfolgen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung soll diese Maßnahme zu Beginn des Jahres 2021 nach Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 starten, der die erforderliche Grundlage für die Kapitalausschüttung an die Aktionäre bildet.





Zusätzlich zu der geplanten Kapitalausschüttung im Wege von Aktienrückkäufen soll eine von der Hauptversammlung 2020 zu beschließende Dividendenzahlung in Höhe von ca. 94,3 Millionen Euro gemäß der bestehenden Dividendenpolitik der Gesellschaft erfolgen.



Zudem hat der Vorstand heute die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund des wesentlich geänderten Gesamtumfeldes durch die Corona-Krise aufgehoben.



Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte in geeigneter und erforderlicher Weise auf dem Laufenden halten.



Der Vorstand



Ursula Querette



Ursula Querette



Head of Investor Relations



Tel.: +49 89 44456 3278



E-Mail:ir@scout24.com



Ansprechpartner für die Presse



Jan Flaskamp



Vice President Communications & Marketing



Tel.: +49 30 24301 0721



E-Mail: mediarelations@scout24.com

















