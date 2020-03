DGAP-News: Logwin AG





Ergänzende Information zur Einladung der Logwin AG vom 04. März 2020 zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Gesellschaft:



Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden zur diesjährigen Hauptversammlung der Logwin AG am 08. April 2020 gemäß großherzoglicher Verordnung vom 20. März 2020 über die Einführung von Maßnahmen betreffend Versammlungen von Gesellschaften keine Aktionäre zugelassen. Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich über den bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,



das Großherzogtum Luxemburg hat der aktuellen Covid19-Krise Rechnung getragen und durch großherzogliche Verordnung vom 20. März 2020 über die Einführung von Maßnahmen betreffend Versammlungen von Gesellschaften die Möglichkeit geschaffen, dass auf eine physische Hauptversammlung verzichtet wird und dass die Aktionäre ausschließlich durch Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter abstimmen können.



Die Logwin AG macht von den neuen durch die Luxemburger Regierung vorgesehenen Regelungen Gebrauch und ermöglicht die Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich über Stimmrechtserteilung an den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter. Wir bitten daher unsere Aktionäre, ihre Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten über das auf der Homepage unserer Gesellschaft auffindbare Weisungsformular zu erteilen und dieses bis Dienstag, 07. April 2020 an die folgende Adresse zurückzusenden:



Logwin AG



c/o Link Market Services GmbH



Landshuter Allee 10



80637 München



Deutschland



Fax: +49 (0)89 210 27 288



agm@linkmarketservices.de





Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung ist damit in diesem Jahr nicht möglich. Die Logwin AG bleibt dadurch handlungsfähig und wird in die Lage versetzt, die notwendigen Beschlüsse - insbesondere die Ausschüttung von EUR 3,50 je Aktie und die Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats - zu fassen. Die Ergebnisse werden im Anschluss an die Hauptversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben unverzüglich auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.



Für Ihr Verständnis und Ihr Interesse an unserer Gesellschaft danken wir.



Mit freundlichen Grüßen



Logwin AG



Dr. Antonius Wagner Sebastian Esser



Vorsitzender des Verwaltungsrats Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats



Über die Logwin AG



Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.



Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).



Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com



Sebastian Esser



Chief Financial Officer



Tel: +352 719690-1112



sebastian.esser@logwin-logistics.com





