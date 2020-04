DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung





Auswirkungen der Corona-Krise auf Geschäftsentwicklung 2020 - Beiersdorf nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück



Die Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, erwartet aufgrund der weltweiten Ausbreitung der Corona-19-Pandemie deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in 2020.



Nach vorläufigen, noch nicht final bestätigten Zahlen ist der Konzernumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um -3,6 % auf 1.910 Mio. Euro gesunken. Im Unternehmensbereich Consumer lag das Umsatzwachstum im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal organisch bei -3,3 % (Umsatz von 1.581 Mio. Euro); für den Unternehmensbereich tesa betrug das Umsatzwachstum organisch -5,1 % (Umsatz von 329 Mio. Euro).



Mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 sind aus heutiger Sicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht hinreichend abzuschätzen. Die am 3. März 2020 veröffentlichte Prognose wird voraussichtlich nicht erreicht und daher nicht länger aufrechterhalten.



Die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar-März 2020 erfolgt am 5. Mai 2020.









Kontakt:



Dr. Jens Geißler



Leiter Investor Relations



Tel.: +49 (40) 4909 5000



Fax: +49 (40) 4909 18 5000





Inken Hollmann-Peters



Vice President Corporate Communications



Tel.: +49 (40) 4909 2001



Fax: +49 (40) 4909 2516

