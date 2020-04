DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalie





Uniper SE: Dr. Bernhard Reutersberg legt sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender der Uniper SE nieder





03.04.2020 / 18:38 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Dr. Bernhard Reutersberg hat heute in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats niedergelegt und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit Herrn Dr. Reutersberg haben gleichzeitig auch Jean-Francois Cirelli, David Charles Davies, Dr. Marion Helmes und Rebecca Ranich ihr Mandat niedergelegt und sind aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Grund für die Niederlegungen ist eine entsprechende Aufforderung seitens Fortum nach sofortiger Niederlegung der Aufsichtsratsmandate der unabhängigen Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Am 26. März 2020 hatte die Fortum Deutschland SE mitgeteilt, ihren Anteil an der Uniper SE auf 69,6 % aufgestockt zu haben. Die Nachbesetzung der vakanten Aufsichtsratsmandate soll im Wege der gerichtlichen Bestellung bis zu den Neuwahlen in der für den 20. Mai 2020 geplanten Hauptversammlung der Uniper SE erfolgen.









Kontakt:



Mitteilende Person:



Dr. Patrick Wolff



General Counsel and Chief Compliance Officer





Kontakt für Investoren und Analysten:



Udo Giegerich



Executive Vice President



Group Finance & Investor Relations



Uniper SE



Holzstraße 6



40221 Düsseldorf



Telefon +49 211 4579 8200



Telefax +49 211 4579 952082



E-Mail ir@uniper.energy





Pressekontakt:



Leif Erichsen



Senior Vice President



External Communication & Brand



Uniper SE



Holzstraße 6



40221 Düsseldorf



Telefon +49 211 4579 3570



Mobil +49 171 563 92 42



E-Mail press@uniper.energy

Kontakt:Mitteilende Person:Dr. Patrick WolffGeneral Counsel and Chief Compliance OfficerKontakt für Investoren und Analysten:Udo GiegerichExecutive Vice PresidentGroup Finance & Investor RelationsUniper SEHolzstraße 640221 DüsseldorfTelefon +49 211 4579 8200Telefax +49 211 4579 952082E-Mail ir@uniper.energyPressekontakt:Leif ErichsenSenior Vice PresidentExternal Communication & BrandUniper SEHolzstraße 640221 DüsseldorfTelefon +49 211 4579 3570Mobil +49 171 563 92 42E-Mail press@uniper.energy













03.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de