Siltronic AG



Hanns-Seidel-Platz 4



81737 München

www.siltronic.com





Siltronic AG setzt Termin für virtuelle Hauptversammlung auf 26. Juni 2020 fest





München, 14. April 2020 - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus und des bundesweiten Veranstaltungsverbots hatte Siltronic im März zum gesundheitlichen Schutz aller Teilnehmer die Präsenz-Hauptversammlung 2020 bis auf Weiteres verschoben. Nun nimmt das Unternehmen eine neue gesetzliche Regelung in Anspruch und wird in diesem Jahr eine virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abhalten. Der Vorstand der Siltronic AG hat - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - beschlossen, die virtuelle Hauptversammlung am 26. Juni 2020 durchzuführen, da es aus heutiger Sicht ungewiss ist, ob große Versammlungen zu diesem Zeitpunkt wieder stattfinden können. Die virtuelle Hauptversammlung wird für die Aktionäre live im Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.







"Wir begrüßen es, dass der Gesetzgeber in dieser außergewöhnlichen Lage den Weg für virtuelle Hauptversammlungen freigemacht hat", sagte Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. "An unserer Dividendenpolitik, etwa 40 Prozent des Konzerngewinns, der auf die Anteilseigner entfällt, auszuschütten, halten wir unverändert fest. Wir werden der virtuellen Hauptversammlung wie geplant eine Dividende von 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie zur Gewinnverwendung vorschlagen. Damit wollen wir den Aktionären Planungssicherheit geben, sie trotz der aktuell dramatischen Krisensituation wie angekündigt angemessen am Geschäftserfolg im Jahr 2019 beteiligen und das mit möglichst wenig Verspätung zum ursprünglichen Hauptversammlungstermin", erläuterte von Plotho.







Die Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung wird fristgerecht Mitte Mai veröffentlicht und weitere Hinweise zur Anmeldung und zum Ablauf enthalten.



Kontakt:



Petra Müller



Head of Investor Relations & Communications



Tel.: +49 (0)89 8564 3133



E-Mail: investor.relations@siltronic.com





Unternehmensprofil:



Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinst­silizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unterneh­men unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet.







