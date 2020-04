DGAP-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung





Traumhaus AG: Traumhaus AG legt vorläufiges Konzern-Ergebnis für 2019 vor - Jahresprognose wird zurückgezogen





21.04.2020 / 21:49 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Traumhaus AG legt vorläufiges Konzern-Ergebnis für 2019 vor

Jahresprognose wird zurückgezogen

Wiesbaden, 21. April 2020. Die Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) legt heute im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ihr vorläufiges Konzern-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 vor und korrigiert ihre Prognose.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Traumhaus AG einschließlich aller Konzerngesellschaften ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 60% auf EUR 86 Mio. (Vj. EUR 54 Mio.) steigern. Die Gesamtleistung konnte der Konzern um rund 12% auf EUR 73 Mio. (Vj. EUR 65 Mio.) erhöhen. Das Konzern-EBITDA liegt mit EUR 8 Mio. auf Vorjahresniveau (EUR 8 Mio.). Die Konzerneigenkapitalquote hat sich um 1% auf 16% (Vj. 15%) erhöht.

Der mit EUR 90 Mio. für das Jahr 2019 prognostizierte Umsatz wurde damit annähernd erreicht, während das geplante EBITDA um rund EUR 5 Mio. verfehlt wurde. Die verminderte Profitabilität beruht auf drei Ursachen. Bei rund 40% der in 2019 erfolgten Grundstücksverkäufe erhalten die Erwerber aufgrund unvorhersehbar langen Bearbeitungszeiten von Genehmigungsbehörden und Grundbuchämtern den erforderlichen Grundbucheintrag zur Eigentumsübertragung erst im Geschäftsjahr 2020. Die damit verbundenen, margenstarken Projektentwicklungsumsätze werden somit erst im laufenden Geschäftsjahr umsatz- und ergebniswirksam. Die entstandene Umsatzlücke konnte durch deutlich gesteigerte aber margenschwächere Bauumsätze kompensiert werden. Des Weiteren sind im Bereich der noch nicht standardisierten Bautätigkeiten (Tiefgaragen und Erdbauarbeiten im neuen Segment Mehrfamilienhäuser) erhöhte Kosten entstanden. Diese werden nun bei künftigen Projekten entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus haben die erheblich gesteigerten Grundstücksankäufe zu einem deutlichen Anstieg an Projektvorlaufkosten geführt, die erst in späteren Perioden zu Ertrag führen. Es wurden für EUR 32 Mio. Grundstücke (Vj. EUR 17 Mio.) erworben und für EUR 11 Mio. weitere Grundstücke verbindlich gesichert.

Der Vorstand geht nach wie vor von einem positiven Geschäftsverlauf im laufenden Jahr aus. Welche wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sich aus der COVID-19-Pandemie für die gesamte Baubranche und somit auch für die Traumhaus AG ergeben können ist im Detail nicht vorhersehbar. Deshalb nimmt das Unternehmen die für 2020 gestellte Prognose zurück.

Über das Unternehmen

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Ansprechpartner Investor Relations



Michael Bussmann



+49 6122 58653 - 68



m.bussmann@traumhaus-familie.de

Ansprechpartner Public Relations



Torsten Biallas, b-communication



+49 89 4524 6970 / +49 172 4229605



t.biallas@b-communication.de