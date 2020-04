DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Uniper ist wie bereits in der Kommunikation des Ausblicks für 2020 angedeutet sehr stark in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Für das erste Quartal 2020 wird nach heutigem Stand auf Basis vorläufiger Zahlen sowohl das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Adjusted EBIT) mit etwa 650m€ (Vorjahr Q1: 185m€) als auch das Adjusted Net Income mit etwa 500m€ (Vorjahr Q1: 117m€) wie erwartet deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres liegen.



Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 hält Uniper auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin an der veröffentlichten Prognose vollumfänglich fest.



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse / Geschäftszahlen des ersten Quartals 2020 werden wie angekündigt am 7. Mai 2020 veröffentlicht.



Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2019 der Uniper SE erläutert. Der Geschäftsbericht 2019 der Uniper SE ist unter www.uniper.energy verfügbar.









Kontakt:



Mitteilende Person:



Dr. Patrick Wolff



General Counsel and Chief Compliance Officer





Kontakt für Investoren und Analysten:



Udo Giegerich



Executive Vice President



Group Finance & Investor Relations



Uniper SE



Holzstraße 6



40221 Düsseldorf



Telefon +49 211 4579 8200



Telefax +49 211 4579 952082



E-Mail ir@uniper.energy





Pressekontakt:



Leif Erichsen



Senior Vice President



External Communication & Brand



Uniper SE



Holzstraße 6



40221 Düsseldorf



Telefon +49 211 4579 3570



Mobil +49 171 563 92 42



E-Mail press@uniper.energy

