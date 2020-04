DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





Heidelberg Pharma AG plant Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des ATAC-Entwicklungsprogramms





27.04.2020 / 17:43 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg Pharma AG plant Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des ATAC-Entwicklungsprogramms



- Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts; Privatplatzierung mit dievini und ausgewählten institutionellen Investoren



Ladenburg, 27. April 2020 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: WL6) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Privatplatzierung von neuen Aktien über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) beschlossen.



Dabei plant die Heidelberg Pharma die Ausgabe von bis zu 2.820.961 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Dezember 2018 gegen Bareinlagen aus genehmigten Kapital und somit die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 28.209.611,00 Euro um bis zu 2.820.961,00 Euro auf bis zu 31.030.572,00 Euro. Die Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben und sind nach ihrer Emission zur Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.



Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich am 27. April 2020 abends schließen, wenngleich sich die begleitende Bank das Recht vorbehält, das Platzierungsverfahren jederzeit abzuschließen.



Mit Ad-hoc Meldung vom 22. Januar 2020 hat die Gesellschaft mitgeteilt, dass sie von der Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) eine Finanzierungszusage erhalten habe, wonach dievini der Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro zur Verfügung stellen werde. Vor diesem Hintergrund hat dievini ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen dieser Privatplatzierung möglicherweise nicht von institutionellen Investoren bezogene Aktien zu übernehmen.



Heidelberg Pharma plant mit dem Erlös der Kapitalerhöhung die Weiterentwicklung und Vermarktung der ATAC-Technologie, insbesondere die klinischen Entwicklungsarbeiten des proprietären ATAC-Kandidaten HDP-101 bis Mitte 2021 sicherzustellen.



Die Kapitalerhöhung wird von der MainFirst Bank AG, Kennedyallee 76, 60596 Frankfurt, als Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.





Wichtige Hinweise



Diese Adhoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien dar. Die Aktien der Heidelberg Pharma AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien.



+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++











Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über Heidelberg Pharma





Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt



Heidelberg Pharma AG



Sylvia Wimmer



Tel.: +49 89 41 31 38-29



E-Mail: investors[at]hdpharma.com



Schriesheimer Str. 101, 68526 Ladenburg

IR/PR-Unterstützung



MC Services AG



Katja Arnold (CIRO)



Managing Director & Partner



Tel.: +49 89 210 228-40



E-Mail: katja.arnold[at]mc-services.eu



Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.













27.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de