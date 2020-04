DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis





SNP SE aktualisiert Prognose für 2020 aufgrund von COVID-19-Auswirkungen und veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2020





29.04.2020 / 19:08 CET/CEST





Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat heute angesichts der zu erwartenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aktualisiert. Obwohl das Unternehmen das erste Quartal 2020 mit einem deutlichen Umsatzanstieg abgeschlossen hat, geht das Management aktuell davon aus, dass insbesondere im zweiten Quartal die Auswirkungen der Pandemie deutlicher zu spüren sein werden und sich damit das Wachstum gegenüber dem Vorjahr verlangsamen wird. So zeigen sich beispielsweise seit Anfang April Nachfragerückgänge im Bereich Automotive und Aircraft-Industries. Gleichwohl erwartet SNP SE unverändert einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. In der aktualisierten Prognose ist ein Konzernumsatz in Höhe von 145 Mio. € bis 170 Mio. € geplant (vorher: 175 Mio. € bis 185 Mio. €). Die EBIT-Marge wird voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen (vorher: 6,5% bis 8,5%). Das Management der SNP SE geht dabei davon aus, dass sich nach einem schwächeren zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres die Rahmenbedingungen im Laufe des dritten Quartals wieder verbessern werden.



Das erste Quartal 2020 zeigt mit einem Umsatzanstieg von 19,5% auf 34,4 Mio. € (Q1 2019: 28,8 Mio. €) keinen nennenswerten Einfluss der COVID-19-Pandemie. Auch der Auftragseingang lag mit 47,7 Mio. € rund 23% über dem Vorjahresniveau (Q1 2019: 38,8 Mio. €) Das EBIT lag mit -4,0 Mio. € leicht unter dem Wert des Vorjahresquartals (Q1 2019: -3,3 Mio. €). Der vollständige Bericht zum ersten Quartal erscheint wie geplant am 30. April 2020.







