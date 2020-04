DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung





UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorstand folgt Aufforderung der Bankenaufsicht zum Verzicht auf Gewinnausschüttung bis Oktober 2020





29.04.2020 / 20:24 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Vorstand und Aufsichtsrat der UmweltBank AG, Nürnberg (nachfolgend die "Gesellschaft"), haben heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019 entscheidet, abweichend von dem im Jahresabschluss enthaltenen Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro wie im Vorjahr) vorzuschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 zunächst nicht zur Ausschüttung einer Dividende zu verwenden. Die Gewinnsituation der Gesellschaft und ihre Kapitalausstattung würden nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat grundsätzlich eine Fortsetzung der bisherigen Dividendenpolitik zulassen. Vor dem Hintergrund der eindeutigen Aufforderung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an die von ihr beaufsichtigten Banken, wegen der unabsehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mindestens bis Oktober 2020 keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, sind Vorstand und Aufsichtsrat aber nunmehr übereingekommen, der Hauptversammlung zunächst einen Gewinnvortrag ins Folgejahr vorzuschlagen.





Die Hauptversammlung der Gesellschaft soll wie geplant am 25. Juni 2020 stattfinden; allerdings wird die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne Teilnahme von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten durchgeführt. Der Vorstand behält sich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, einer eventuellen weiteren, späteren Hauptversammlung einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, sofern die weitere Entwicklung eine Gewinnausschüttung zulassen sollte.





Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher







Kontakt:



UmweltBank AG



Thorsten Boiger - Leiter Vorstandsreferat



Laufertorgraben 6



90489 Nürnberg



Tel.: 0911 / 5308 - 1000



E-Mail: vorstand@umweltbank.de



www.umweltbank.de



















