DGAP-News: Nemetschek SE





/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung













Nemetschek Group: Solider Jahresauftakt 2020 in einem unsicheren Marktumfeld, Ausblick bestätigt

















30.04.2020 / 07:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News



Nemetschek Group: Solider Jahresauftakt 2020 in einem unsicheren Marktumfeld, Ausblick bestätigt



- Q1-Umsatzwachstum von 12,8% auf 146,6 Mio. Euro



- +27,1% Wachstum der wiederkehrenden Umsätze, getrieben durch Subskription



- +14,0% EBITDA-Wachstum auf 41,8 Mio. Euro führt zu EBITDA-Marge von 28,5%



- Ergebnis je Aktie bei 0,19 Euro (+9,3%)



- Zuversichtliche, aber vorsichtige Planung im Zeichen der weltweiten Covid-19-Pandemie für 2020 bestätigt



München, 30. April 2020 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), einer der weltweit führenden Softwareanbieter für die Baubranche, hat ein solides erstes Quartal 2020 bei weiterhin hoher Profitabilität verzeichnet. Nach einem erfreulichen Jahresauftakt trübten sich die Rahmenbedingungen im März jedoch als Folge der weltweiten Covid-19-Pandemie ein. Die Firma hat schnell reagiert und insbesondere die Betreuungs- und Schulungstätigkeiten zur Erhaltung des in dieser Situation wichtigen Kundenkontakts auf die veränderten Bedingungen angepasst. Dazu wurden beispielsweise virtuelle Support- und Vertriebsmöglichkeiten sowie Online-Tutorials ausgebaut. Darüber hinaus wurde das Kostenmanagement im Konzern frühzeitig unter Einbindung der Führungskräfte angepasst.



Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns im 1. Quartal 2020



- Der Konzernumsatz stieg um 12,8% auf 146,6 Mio. Euro (währungsbereinigt: 11,4%) gegenüber dem Vorjahreswert von 129,9 Mio. Euro. Das Umsatzplus summiert sich aus dem organischen Wachstum in Höhe von 9,9% (währungsbereinigt: 8,5%) und dem Umsatzbeitrag der neu akquirierten Red Giant, die im Segment Media & Entertainment seit 1. Januar 2020 in die Marke Maxon integriert wird.



- Wachstumstreiber waren erneut die wiederkehrenden Umsätze aus Softwareserviceverträgen und Subskription, deren Erlöse sich zum Vorjahresquartal um 27,1% (währungsbereinigt: 25,5%) auf 86,1 Mio. Euro erhöhten. Damit stieg ihr Anteil am Konzernumsatz auf 58,7% (Vorjahreszeitraum: 52,1%). Diese besser planbaren Umsätze sind für die Robustheit des Nemetschek Geschäftsmodells gerade in dem aktuell unsicheren Marktumfeld von großer Bedeutung.



- Ein weiterer Wachstumstreiber ist die fortschreitende globale Ausrichtung des Konzerns. Die Auslandsumsätze stiegen im ersten Quartal um 14,7% auf 109,0 Mio. Euro (Q1 2019: 95,0 Mio. Euro). Vor allem Nordamerika trug zu diesem Anstieg bei.



- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 36,7 Mio. Euro um 14,0% auf 41,8 Mio. Euro. Damit stieg die EBITDA-Marge leicht von 28,2% im Vorjahreszeitraum auf 28,5%. Die hohe EBITDA-Marge spiegelt auch das disziplinierte Kostenmanagement im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Covid-19 wider.



- Der Quartalsüberschuss erhöhte sich von 19,6 Mio. Euro um 9,3% auf 21,4 Mio. Euro, so dass sich ein Ergebnis je Aktie von 0,19 Euro ergibt. Bereinigt um die Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation lag der Quartalsüberschuss mit 26,3 Mio. Euro um 15,0% über Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 Euro.



Die Performance der Segmente entsprach im Wesentlichen den Erwartungen. Das Segment Design spürte bereits im März die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die zu einer Nachfragezurückhaltung der Kunden führte. Die Segmente Build und Manage konnten weiterhin erfreuliche Wachstumsraten von über 20% zeigen. Das Segment Media & Entertainment wurde deutlich durch die Akquisition von Red Giant gestärkt. Die Integration des seit 1. Januar 2020 konsolidierten Unternehmens in die Marke Maxon läuft nach Plan.



"Wir sind zufrieden mit dem ersten Quartal, denn wir konnten für die schwierigen Monate, die vor uns liegen, eine solide und robuste Grundlage schaffen," resümiert Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO der Nemetschek Group. "Unsere unverändert gute Positionierung, unsere finanzielle Stärke und insbesondere der enge Austausch mit unseren Kunden in allen vier Segmenten sind tragende Pfeiler in den aktuell unsicheren Zeiten. Hinzu kommt unser steigender Anteil von wiederkehrenden Umsätzen sowie unsere diversifizierte Aufstellung nach Regionen und Kundensegmenten. Unsere Softwarelösungen helfen den Kunden, ihre eigenen Prozesse zu verbessern und das unausgeschöpfte Potential ist weiterhin groß," so Kaufmann weiter.



Konzernausblick 2020 bestätigt



Aufgrund des soliden ersten Quartals, der langfristig intakten Wachstumstrends in den relevanten Märkten, dem weiter steigenden Anteil planbarer Umsätze sowie der breiten regionalen und marktseitigen Risikodiversifizierung bestätigt der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 trotz des aktuell sehr unsicheren Umfelds. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Marktumfeld und die Nachfrage im zweiten Quartal deutlich verschlechtert, bevor sich die Geschäftsentwicklung im dritten und vierten Quartal sukzessive wieder verbessert.



Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Vorstand eine zumindest stabile Entwicklung bzw. leichte Steigerung des Konzernumsatzes bei einer EBITDA-Marge von mehr als 26% des Konzernumsatzes.



Diese Prognosen stehen daher weiterhin unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, vor allem aufgrund der Folgen der Covid-19-Pandemie, nicht signifikant verschlechtern.



Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q1)



In Mio. Euro

Q1 2020

Q1 2019

Δ in %

Δ in %

FX-adj

Umsatz

146,6

129,9

+12,8%

+11,4%

- davon Software-Lizenzen

53,4

55,0

-2,9%

-4,4%

- davon wiederkehrende Umsätze

86,1

67,7

+27,1%

+25,5%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden Umsätze)

19,6

9,7

+102,5%

+100,3%

EBITDA

41,8

36,7

+14,0%

+9,6%

Marge

28,5%

28,2%





EBITA

35,6

30,9

+15,2%



Marge

24,3%

23,8%





EBIT

29,2

26,8

+8,9%



Marge

19,9%

20,7%





Jahresüberschuss (Konzernanteile)

21,4

19,6

+9,3%



Ergebnis je Aktie in Euro

0,19

0,17

+9,3%



Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen

26,3

22,9

+15,0%



Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro

0,23

0,20

+15,0%









Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q1)



In Mio. Euro

Q1 2020

Q1 2019

Δ in % (organisch)

Δ in %

FX-adj.



(organisch)

Design









Umsatz

77,2

75,5

+2,2%

+1,3%

EBITDA

23,1

22,7

+2,0%

-3,1%

EBITDA-Marge

30,0%

30,0%





Build









Umsatz

48,7

40,5

+20,2%

+17,5%

EBITDA

18,7

14,1

+32,8%

+29,4%

Marge

38,3%

34,7%





Manage









Umsatz

10,0

8,2

+20,9%

+21,0%

EBITDA

1,0

0,0

-

-

Marge

10,2%

-0,4%





Media & Entertainment









Umsatz

12,7

7,6

67,7%



(16,8%)

+64,4%



(14,9%)

EBITDA

3,0

3,1

-1,5%

-1,1%

Marge

23,9%

40,8%











Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.900 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 556,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 165,7 Mio. Euro.



























30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de