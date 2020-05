DGAP-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende





München, 06. Mai 2020. Der Vorstand der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA hat heute einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung beschlossen.



Angesichts der bis auf Weiteres hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der COVID-19-Pandemie wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Dividende für das Jahr 2019 auszusetzen und den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. Dadurch soll die Liquiditätslage der Gesellschaft proaktiv weiter gestärkt und der Handlungsspielraum des Unternehmens verbessert werden.



Die Hauptversammlung 2020 soll entsprechend der kürzlich im Zuge der COVID-19 Krise geschaffenen neuen Regeln des Aktiengesetzes als Online-Hauptversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre am 19. Juni 2020 stattfinden.







Über CTS EVENTIM



CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro.





Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Corporate Communications:



Thomas Kollner



Tel.: +49.40.380788.7299



thomas.kollner@eventim.de



Investor Relations:



Marco Haeckermann



Vice President Corporate Development & Strategy



Tel.: +49.421.3666.270



marco.haeckermann@eventim.de

















