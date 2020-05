DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung





Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Dr.-Ing. Jürgen Großmann, endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2020. Herr Dr. Großmann hat erklärt, in dieser Hauptversammlung eine Wiederwahl nicht mehr anzustreben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2020 vorgeschlagen, Herrn Jochen Müller, Mitglied des Vorstands der LSG Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg, zum Nachfolger von Herrn Dr. Großmann als Aufsichtsratsmitglied zu wählen.



Die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden obliegt dem Aufsichtsrat im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 2020. Die Gesellschaft erwartet, dass Herr Andreas Engelhardt zur Wahl als Vorsitzender im Aufsichtsrat vorgeschlagen wird. Herr Engelhardt ist zurzeit bereits Mitglied des Aufsichtsrates.



Der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2020, ursprünglich geplant am 25. Juni 2020, auf einen späteren, noch zu bestimmenden Termin zu verschieben, sofern die rechtliche Grundlage für eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) bis Ende Mai gegeben ist. Andernfalls wird die Hauptversammlung mit verkürzter Einberufungsfrist gemäß Covid-19 Gesetz zum 25. Juni 2020 als virtuelle Hauptversammlung einberufen.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.









Kontakt:



Martin Miller



Investor Relations



ir@surteco-group.com



+49 (0)8274 9988-508

