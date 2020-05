DGAP-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognoseänderung





Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Energie Burgenland AG informiert, dass für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr 2019/20 der Energie Burgenland AG außerordentliche Ergebnisbeiträge in Höhe von insgesamt rund 24 Mio. € erwartet werden. Diese ergeben sich aus der Realisierung von Einmaleffekten im Zusammenhang mit der Beendigung des US Cross Border Lease in Höhe von rund 20 Mio. € sowie der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von rund 4 Mio. €. Das Ergebnis der Burgenland Holding AG wird im Wesentlichen vom Ergebnis der Energie Burgenland AG bestimmt, an der sie 49 % hält.





Unter der Annahme durchschnittlicher energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen wird im Übrigen ein operativer Geschäftsverlauf mit üblichen Schwankungen erwartet.











