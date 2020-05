DGAP-News: First Sensor AG





Corporate News



15.05.2020



First Sensor mit geringen Corona-Effekten im ersten Quartal



- Umsatz liegt mit 38,8 Mio. Euro leicht über Q4 2019



- Produktmix belastet Profitabilität, EBIT-Marge erreicht bereinigt 0,9 Prozent



- Stabilität durch gute Auftragslage und solide Finanzen



Die First Sensor-Gruppe erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen Umsatz in Höhe von 38,8 Mio. Euro (VJ: 41,4 Mio. Euro) und lag damit ungefähr auf dem Niveau des Vorquartals. Effekte durch die Corona-Pandemie betrafen zunächst nur die Schließungen von Werken chinesischer Kunden und spät im Quartal auch europäische Kunden. Sie hatten zunächst geringe Auswirkungen auf den Umsatz.



"Trotz der Pandemie konnten wir in Asien noch ein solides Umsatzwachstum von 12,2 Prozent erzielen", sagt Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. "Zusätzliche Stabilität verschaffte uns im ersten Quartal die Entwicklung in unserem größten Markt, der DACH-Region. Jetzt müssen wir genau beobachten, wie lange die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie für Wirtschaft und Gesellschaft anhalten werden und uns proaktiv auf mögliche Folgen für den Sensorikmarkt einstellen."



Durch Veränderungen im Produktmix stieg der Materialaufwand im Vergleich zum ähnlichen Umsatzniveau des vierten Quartals 2019 um 3,2 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro. In der Folge war das Ergebnis auf allen Ebenen rückläufig. So erreicht das EBIT im ersten Quartal 2020 nur 60 TEUR (VJ: 4,1 Mio. Euro), das entspricht einer Marge von 0,2 Prozent. Bereinigt um die Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG hätte die EBIT-Marge 0,9 Prozent betragen. "Als Konsequenz haben wir die angesichts der Eintrübung der weltweiten Konjunktur bereits im Sommer 2019 angeschobenen Maßnahmen zur Kostensenkung im vergangenen Quartal noch einmal ausgeweitet, um die Profitabilität der Unternehmensgruppe abzusichern. Ergebnisse dieser Maßnahmen erwarten wir bereits in den kommenden Monaten", so CFO Marcus Resch.



Zielmärkte



Im Zielmarkt Industrial war der Umsatz im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum sehr guten Vorjahr um 8,6 Prozent rückläufig. Er sank auf 20,3 Mio. Euro (VJ: 22,2 Mio. Euro). Dies ist überwiegend auf vorrübergehend ausbleibende Abnahmen chinesischer Kunden aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Im Zielmarkt Medical lag der Umsatz im ersten Quartal 2020 mit 8,5 Mio. Euro 13,1 Prozent unter dem Vorjahr (9,8 Mio. Euro). Ursächlich für den Rückgang waren geringere Abnahmemengen verschiedener Schlüsselkunden. Das Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2019 (7,9 Mio. Euro) und der starke Auftragseingang der letzten Woche, insbesondere für die zur Behandlung der Patienten mit COVID-19 in Beatmungsgeräten erforderlichen Drucksensoren, geben allerdings Grund zu der Annahme, dass dieser Rückgang in den nächsten Quartalen aufgeholt werden kann. Im Zielmarkt Mobility stieg der Umsatz im ersten Quartal 2020 um 6,0 Prozent auf 10,0 Mio. Euro (VJ: 9,5 Mio. Euro). Der Anstieg wurde überwiegend von OEM-Drucksensorlösungen für eine verbrauchsarme Mobilität getrieben. Signifikante Auswirkungen des Lockdowns der Automobilindustrie waren im ersten Quartal 2020 noch nicht zu verzeichnen.



Auftragseingang und Auftragsbestand



Mit 43,4 Mio. Euro erreichte der Auftragseingang im ersten Quartal 2020 ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (42,3 Mio. Euro). Der Auftragsbestand profitierte entsprechend und lag mit 98,1 Mio. Euro annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (98,4 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio betrug 1,12 und deutet, vorbehaltlich weiterer Einflüsse der COVID-19-Pandemie, grundsätzlich auf eine zukünftig positive Geschäftsentwicklung hin.



Bilanz und Cashflow



Nach dem Stichtag 31.12.2019 veränderte sich die Bilanzsumme nur unwesentlich. Die Vorräte erhöhten sich vorübergehend um 1,7 Mio. Euro auf 37,4 Mio. Euro, überwiegend als Folge des Stillstands in der chinesischen Industrie in den ersten Wochen des Jahres. Demgegenüber stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt um 2,9 Mio. Euro. Folglich sank das Working Capital im Verlauf der ersten drei Monate 2020 um 1,5 Mio. Euro auf 37,7 Mio. Euro.



Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war durch die geringere Profitabilität belastet und blieb mit 0,2 Mio. Euro noch knapp positiv. Nach Investitionen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr verblieb ein negativer Free Cashflow in Höhe von 2,4 Mio. Euro. Aus Sicht des Vorstands ist die Liquiditätsausstattung des Konzerns trotzdem nach wie vor komfortabel.



Ausblick



Der bisherige Geschäftsverlauf und der Auftragsbestand stützen die Guidance des Vorstands vom 19. März 2020. So wird das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Umsatz zwischen 145 und 155 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 3 und 6 Prozent abgeschlossen werden. Allerdings ist aus heutiger Sicht noch nicht zuverlässig abzuschätzen, wie lange die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie für Wirtschaft und Gesellschaft anhalten werden und welche Folgen dies für den Sensorikmarkt haben wird. "Unsere mittel- und langfristigen Perspektiven sind weiterhin ausgezeichnet, da Sensorik eine Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung bleibt.", sagt CEO Rothweiler. "Wann genau die Lockerungsmaßnahmen eine Rückkehr zur annähernden Normalität erlauben und damit zu einem Wirtschaften unter Alltagsbedingungen, weiß derzeit jedoch niemand, sodass wir die Entwicklung von Umsatz und Ergebnis weiterhin eng monitoren werden."







Kennzahlen auf einen Blick (Rundungsdifferenzen möglich)



in Mio. EUR, sofern nicht anders angegeben

Q1 19

Q2 19

Q3 19

Q4 19

Q1 20





IFRS/bereinigt

IFRS/bereinigt

IFRS/bereinigt

IFRS/bereinigt

Umsatz

41,4

39,9

41,6

38,4

38,8

Industrial

22,2

21,4

21,7

21,3

20,3

Medical

9,8

8,8

8,9

7,9

8,5

Mobility

9,5

9,7

10,9

9,1

10,0













EBITDA

6,4

1,4/5,8

3,8/6,1

4,6/6,3

2,9/3,1

EBITDA Marge (%)

15,4

3,4/14,4

9,2/14,8

12,0/16,5

7,4/8,1

EBITA

3,6

-1,2/3,2

1,6/3,9

2,3/4,0

0,6/0,9

EBITA Marge (%)

8,6

-3,1/8,0

3,8/9,4

5,9/10,3

1,6/2,3

EBIT

4,1

-1,8/2,6

1,0/3,3

1,7/3,4

0,1/0,3

EBIT Marge (%)

9,9

-4,5/6,5

2,5/8,1

4,4/8,9

0,2/0,9

EBT

3,9

-2,5/1,9

0,8/3,1

1,2/2,9

-0,6/-0,3

EBT Marge (%)

9,4

-6,0/5,0

2,0/7,5

3,1/7,6

-1,5/-0,8

Periodenergebnis

2,7

-1,9/2,5

1,0/3,3

0,7/2,4

-0,9/-0,6

Ergebnis je Aktie (EUR)

0,27

-0,20/0,23

0,08/0,31

0,07/0,23

-0,09/-0,06













Operativer Cashflow

5,5

1,3

6,2

7,5

0,2

Free-Cashflow

3,0

-1,5

4,0

3,4

-2,4













Bilanzsumme

170,1

173,8

178,8

179,7

179,6

Eigenkapital

91,6

88,7

89,7

89,9

89,3

Eigenkapitalquote (%)

53,8

51,0

50,2

50,0

49,7

Nettoverschuldung

16,7

21,5

17,6

23,2

26,2

Working Capital

36,1

38,4

38,2

39,2

37,7













Auftragseingang

42,3

35,6

41,5

36,8

43,4

Auftragsbestand

98,4

94,2

94,3

92,9

98,1

Book-to-Bill-Ratio

1,02

0,89

1,00

1,00

1,12













Mitarbeiter (FTE Stichtag)

863

894

883

892

871

Aktienanzahl in Tausend

10.222

10.228

10.269

10.269

10.269







Bereinigt um Transaktionskosten und -rückstellungen in Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG.







Über die First Sensor AG



Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.



Disclaimer



Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.



Download



Die Quartalsmitteilung Q1-2020 steht im Internet unter https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/ als Download zur Verfügung.



Termine



Die Hauptversammlung 2020 findet am Dienstag, den 26. Mai 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre statt.



Da wir Terminverschiebungen nicht ausschließen können, empfehlen wir, diese und weitere Termine stets online mit unserem Finanzkalender abzugleichen: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/finanzkalender/



Druckfähiges Bildmaterial

http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv



Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.



























