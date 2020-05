DGAP-News: WashTec AG





Augsburg, den 15. Mai 2020: Herr Axel Jaeger, derzeit Finanzvorstand (CFO) der WashTec AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2020. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Jaeger für sein Engagement und seine Leistung und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Mit Wirkung zum 1. August 2020 wird Frau Dr. Kerstin Reden (50) in den Vorstand berufen und zum CFO ernannt. Frau Dr. Reden hat Wirtschaftswissenschaften studiert und die Examen als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater abgelegt. Ihre beruflichen Stationen waren zunächst Deloitte & Touche und die Schott AG. Seit 2012 ist sie für die Smartrac-Group tätig und hat dort unterschiedliche kaufmännische Positionen mit zunehmender Verantwortung übernommen. 2017 wurde sie zum CFO der Smartrac-Group ernannt und verantwortet die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, HR und IT. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Frau Dr. Reden viel Erfolg in ihrer neuen Funktion.



In der Übergangszeit vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Juli 2020 übernimmt Herr Dr. Koeppe - CEO/CTO der WashTec AG - zusätzlich die Funktion des CFO.





