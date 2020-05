DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Ausschüttungen





25.05.2020 / 16:05 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







HELLA GmbH & Co. KGaA: Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 mit nicht zahlungswirksamen Wertminderungen im vierten Quartal; Vorschlag der Aussetzung der Dividendenzahlung



- Konzernumsatz für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 in der Bandbreite von rund 5,7 bis 5,8 Milliarden Euro erwartet; bereinigte EBIT-Marge von rund 4 Prozent prognostiziert



- Nicht zahlungswirksame außerordentliche Wertminderungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro werden im vierten Quartal 2019/2020 berücksichtigt



- Geschäftsführung schlägt Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor



Lippstadt, 25. Mai 2020. Die HELLA GmbH & Co. KGaA erwartet für das Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020) einen Konzernumsatz in der Bandbreite von rund 5,7 bis 5,8 Milliarden Euro sowie eine bereinigte operative Ergebnismarge (bereinigte EBIT-Marge) von rund 4 Prozent. Bereits Mitte März 2020 hatte HELLA bekanntgegeben, dass die massiven wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie trotz umgehend eingeleiteter Gegenmaßnahmen nicht vollständig kompensiert und die ursprünglich geplanten Ziele für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich nicht erreicht werden können.



Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 wird HELLA darüber hinaus nichtzahlungswirksame Wertminderungen von rund 500 Millionen Euro berücksichtigen. Die erwarteten Wertminderungen resultieren im Wesentlichen aus dem deutlich reduzierten Marktvolumen infolge der Covid-19-Pandemie sowie der Annahme, dass das weltweite Produktionsvolumen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auch mittel- bis langfristig signifikant unter den vor der Corona-Krise getroffenen Planungsannahmen und Markterwartungen liegen wird und dies zu einer geringeren Auslastung des globalen HELLA Produktionsnetzwerks führen wird. Die Wertminderungen werden sich auf bestimmte Finanzkennzahlen wie das berichtete EBIT, das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis sowie die Eigenkapitalquote auswirken, aber keinen Einfluss auf die bereinigte EBIT-Marge haben.



Angesichts des dadurch resultierenden Nettoverlustes für das laufende Geschäftsjahr auf Konzernebene sowie der negativen Markterwartung hat die Geschäftsführung der HELLA GmbH & Co. KGaA beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 25. September 2020 trotz guter Liquiditätslage die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorzuschlagen.

















